РЕСПУБЛИКА САХА: В Якутии стартовал отборочный этап фестиваля «Муус устар»

Во всех районах Якутии проходят отборочные этапы молодежного фестиваля «Муус устар», финал состоится 24 и 25 марта в Якутске на 15 площадках. В этом году к участию приглашены олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный, телеведущий Денис Полунчуков, киновед Алексей Апостолов и другие эксперты. По итогам фестиваля выявят лучший молодежный район или городской округ республики. А также общероссийское движение детей и молодежи « Движение первых» определит победителя форума детских медиа. Об условиях конкурсов и о том, как стать участником, можно узнать в официальной группе «ВКонтакте».

«Муус устар» - это ежегодный молодежный фестиваль Якутии – масштабная площадка для развития ярких талантов, интеллектуального потенциала и практической реализации современных проектов. «Муус устар» (в переводе с якутского языка – «апрель», «ледоход») олицетворяет стремительный переход от зимы к весне, символ уверенного перехода нового поколения в технологичное будущее. «У нас общая цель – силами молодых развивать новые направления и проекты, которые станут частью нашей жизни, культуры, науки. Фестиваль – это коммуникационная площадка для встреч по разным направлениям, она создает условия для вовлечения зрителей, где они тоже становятся активными участниками событий, все это рождает новые формы творческого сотрудничества», – отметили в Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).

В этом году «Муус устар» проходит под эгидой Года педагога и наставника в России и Года труда в Якутии и организован по 12 направлениям: «Двигайся и достигай!», «Создавай и воплощай!», «Мир цифровизации!», «Играй и создавай!», «Расскажи о главном!», «Воплощай и вдохновляй!», «Поколение Профи!», «Стартуй к бизнесу!», «Перспектива в познании!», «Твори добро!», «ЭкоЛидер», «Дипломатия».

«Предыдущие годы показали хороший охват молодежной аудитории: были привлечены около 200 тысяч человек. Это доказывает, что фестиваль интересен не только в Якутии, но и по всей России. Наша молодежь талантливая и творческая, мы стараемся создавать условия для ее развития, и ежегодно прислушиваемся к их запросам – какие темы им интересны, чего они хотят. В этом году будут конкурсы по киберспорту, кинематографу, блогингу, журналистике и так далее. Все тематические площадки направлены на патриотическое воспитание нашей молодежи», – отметили в Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).

Принять участие в качестве гостей и экспертов фестиваля приглашены олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, ведущий телеканала «Россия 1» Денис Полунчуков, амбассадор социальной сети «ВКонтакте» Алекса Доминика, киновед Алексей Апостолов, эксперт издательства «Просвещение» Алексей Ермолин, варганист Ильдар Гамадиев и другие.

Финал пройдет 24-25 марта в Якутске: будут организованы 12 тематических площадок, видеостудии для прямой трансляции и создания контента, многоуровневая главная сцена, установлены арт-объекты. На финальном событии ожидаются лазерное, музыкальное и снежное шоу, парад победителей фестиваля. На озере Сайсары пройдет уличное шоу – запуск воздушных змеев, будут организованы фудкорт для гостей и концерт с участием молодых исполнителей.

Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь: https://vk.com/muusustar

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