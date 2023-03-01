На ВДНХ откроется выставка «Ювелирный вернисаж»

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С 6 по 9 марта в павильоне №55 пройдет весенний сезон выставки «Ювелирный вернисаж». В течение четырех дней гости ВДНХ смогут приобрести для себя или в подарок украшения и аксессуары. Вход бесплатный.

ювелирный вернисаж

Выставка «Ювелирный вернисаж» откроется накануне Международного женского дня. В экспозиции представят широкий выбор золотых и серебряных украшений и брендовой бижутерии, предметов интерьера, а также коллекционные минералы и камнерезные изделия.

Участниками весеннего мероприятия традиционно станут как крупные ювелирные компании, так и небольшие творческие мастерские, художники-ювелиры. Все дни на выставке будет работать эксперт-геммолог, который проверит подлинность камней и даст профессиональные рекомендации.

Выставка «Ювелирный вернисаж» будет открыта с 6 по 8 марта с 11:00 до 19:00, 9 марта с 11:00 до 17:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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