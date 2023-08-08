Ретро-детектив «Горький 53»: Иви и НТВ объявили о старте съемок нового сериала о последствиях массовой амнистии в СССР

Онлайн-кинотеатр Иви, НТВ и кинокомпания ТРОМЕДИА начали работу над производством сериала «Горький 53», главную роль в котором исполнит Андрей Фролов. Автором сценария выступил Сергей Иванов, режиссером-постановщиком — Сергей Коротаев, известный по проектам «Сансара» и «Мосгаз». Сериал «Горький 53» расскажет историю бывшего разведчика-фронтовика, который вынужден внедриться в самую могущественную банду Горького, чтобы покончить с преступностью и вернуть себе честное имя.

Продюсерами проекта стали Тимур Вайнштейн, Вадим Соколовский, Роман Елистратов, Илья Бурец, Василий Балашов и Олег Бланк, креативным продюсером — Инна Оркина-Сексте. В сериале снимутся Андрей Фролов, Алексей Барабаш, Екатерина Климова, Екатерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров, Михаил Евланов, Анатолий Журавлев, Александр Семчев, Любовь Константинова и другие.

1953 год. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана – капитан Шведов, который устраивает его на работу в спортивное общество «Динамо» обучать милиционеров рукопашному бою.

Но вести мирную жизнь не получается: Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений, в одном из которых убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку ее главаря Харитона, избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь.

Сергей Коротаев, режиссер-постановщик:

«Взаимопонимание в команде произошло задолго до начала съемочного процесса. Наша группа работает, как единое целое, мы все заряжены на результат, помогаем друг другу, страхуем в сложные моменты. Будем делать все, чтобы такой настрой сохранялся и дальше. Наша команда кропотливо работает над тем, чтобы наиболее точно и достоверно создать эпоху, о которой идет речь в истории. Надеюсь, что сочетание сильного каста, интерьеров, костюмов и музыки доставит зрителю истинное удовольствие».

Андрей Фролов, актер:

«В нашем сериале будет абсолютно все: и любовь, и дружба, и предательство, и экшен. У нас замечательный актерский состав: в одном месте собралось большое количество очень талантливых артистов. Я играю Ивана Астафьева: это герой с очень непростой судьбой, у которого сильно обострено чувство справедливости. Судьба преподносит ему все новые жестокие испытания, она его бьет, а он все время сопротивляется, но всякий раз лишь ухудшает ситуацию. В сериале будет переходный момент, когда Иван осознает всю катастрофу своей жизни: ведь не желая людям зла, ему приходится стать главой преступной группировки».

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