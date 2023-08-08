ГМА им. А.В. Щусева представляет выставку американского историка русской архитектуры Уильяма Брумфилда «Lost America» («Тихая Америка»)

«Lost America» – фотовыставка американского историка русской архитектуры, фотографа, профессора славистики Тулейнского университета Уильяма Крафта Брумфилда, чей интерес обращен к исчезающим городским пространствам, тривиальным, на первый взгляд, постройкам, мистика которых открывает взору другую, загадочную, тихую Америку. «Тихая Америка» – не документальный проект, он повествует не о сфотографированных объектах. Изображения уходят корнями в конкретное время и место, но их ценность заключается в отчужденном видении, которое находит эстетику в деэстетизированных пространствах – разрушенных зданиях, заброшенных витринах, поверхностях с порванными и слоистыми плакатами. «Проект основан на внутреннем понимании точек напряжения в американском обществе – заброшенные здания и вызывающее уличное искусство в Роксбери; радикальная риторика на обветшалых политических плакатах в элитарной обстановке в Кембридже, где я был молодым профессором в Гарварде», – Уильям Брумфилд.

История деятельности Уильяма Брумфилда, а также судьба проекта «Тихая Америка» плотно переплетены с Россией. Уильям Крафт Брумфилд родился в 1944 году на Юге США в городе Шарлотт (Северная Каролина). В 1966 году Брумфилд окончил бакалавриат по русскому языку Тулейнского университета в Новом Орлеане, затем магистратуру по славянским языкам Калифорнийского университета, где преподавал русский язык и литературу, а затем получил в 1973 году докторскую степень. Летом 1970 года в рамках преподавательского обмена с Московским Университетом состоялась первая поездка Брумфилда в СССР. Привезенные из этой поездки 120 пленочных диапозитивов стали его первым фотографическим опытом. «Я купил камеру и пару катушек пленки Kodachrome, – вспоминает профессор Брумфилд – Когда я приехал сюда, я был так поражен увиденным, что пленка вскоре закончилась. Чтобы совершенствовать навыки фотосъемки, купил какие-то советские коробочки диапозитивов, которые за полгода стали фиолетовыми».

В 1979 году Уильяму предложили возглавить программу обучения американских студентов в Москве, что стало поводом вновь приехать в Россию и продолжить исследования. В октябре 1979 года друг и соратник Брумфилда, выдающийся отечественный искусствовед Алексей Комеч, познакомил его с Виктором Балдиным, директором Музея архитектуры. Следующие полгода исследователь посвятил изучению собрания Музея по истории русской архитектуры. Здесь же Брумфилд открыл для себя архитектуру Русского Севера, что стало главной темой его интересов на многие годы. С 1988 года Брумфилд совершает регулярные экспедиции на Русский Север: в Вологодскую, Ленинградскую области, Карелию; в Сибирь, на Урал, на Дальний Восток. По итогам было издано несколько обобщающих трудов, иллюстрированных снимками автора. В 1996 году вышла работа «Потерянная Россия: фотографии разрушенных памятников русского зодчества», где объектом исследования стали заброшенные в разных уголках России памятники архитектуры.

Что же касается фотоснимков Америки, именно книга «Lost Russia» («Потерянная Россия: фотографии разрушенных памятников русского зодчества») подтолкнула Брумфилда на экспонирование, как когда-то казалось, «черновых снимков» Америки. Когда Брумфилда спросили: «Что для Вас Россия?», – он ответил: «Россия – страна, где я нашел себя...».

«Lost Russia» убедила Брумфилда вернуться к первоначальной американской работе, к тем ранним поискам, показать Америку как неотъемлемую часть своей души. «Без России моя Америка не могла бы состояться», – написал он в одном из своих эссе.

Между созданием снимков и их экспонированием сегодня в Музее архитектуры прошло почти 50 лет. Большая часть кадров сделана между 1976 и 1979 годами, когда, добиваясь длительной поездки в Россию, Брумфилд оттачивал свое мастерство в фотографии, искал свою идентичность в художественном мире, рискуя научной карьерой слависта. Он осваивал технику, набивал руку, ставил глаз, учился снимать с одного кадра без права на ошибку. «В 1974 году я начал преподавать в Гарвардском университете в звании доцента, и именно там я узнал о фотографии. Несмотря на то, что я верил, что Россия будет в центре моего внимания, я интенсивно фотографировал в Америке, стремясь раскрыть тайну заброшенных, разрушенных или, казалось бы, обычных мест», – рассказывает Брумфилд.

На выставке показаны 64 фотографии из 5 мест Юга и Восточного побережья США.

Две секции, посвященные Роксбери (в Бостоне) и Кембриджу, образуют основу экспозиции. В серии «Роксбери» руины, ставшие холстом для стрит-арт работ художницы Даны Чандлер, становятся источником для создания изображений насыщенного цвета.

В третьем разделе, «Южные мечты», собраны фотографии, сделанные во время экзистенциального путешествия на Юг, на родину предков: в Северную Каролину, где родилась мать Уильяма, в Новый Орлеан, откуда родом его отец. Эти фотографии сделаны как бы случайно, в них автор иронизирует над нелепостью вторжения человека в природную среду.

Четвертая часть, «Три места в Новой Англии», представляет собой серию дорожных фотозарисовок, включающую Уолденский пруд, кладбище Маунт-Оберн, Монпелье, штат Вермонт. Изображения здесь странные, отчужденные, обезлюдевшие представляют другую, трансцендентальную Америку.

Пятая и последняя часть, «Архейские мотивы», посвящена обнаженному гранитному участку береговой линии залива Блю Хилл возле Бруклина (штат Мэн). Гранитные формы, сфотографированные на этом участке, не относятся к Архейскому эону, но существует символическая связь – гранит сливается с морем, как геология сливается с мифом о сотворении мира (суша отделилась от воды).

Экспозицию дополняют 17 фотографий Уильяма Брумфилда из собрания Музея архитектуры. Это снимки России из экспедиций, совершенных Брумфилдом по разным регионам в разные годы: Архангельской, Вологодской, Тюменской, Ярославской, Московской областям, Забайкальскому краю, Карелии и Республике Бурятия. Работа в экспедициях и создание книги «Потерянная Россия: фотографии разрушенных памятников русского зодчества» сподвигла Брумфилда к идее экспонирования американских снимков на выставке «Lost America».

Куратором выставки выступает искусствовед, специалист по архитектуре ХХ века, куратор внешних проектов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева Марк Акопян.

Выставка завершит работу 20 августа 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.