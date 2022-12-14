«Ревнители военной старины»: в Москве открылась интерактивная выставка исторических артефактов

По 24 декабря при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в ТPЦ «Павелецкая плаза» работает интерактивная выставка «Ревнители военной старины». Жители и гости столицы смогут посмотреть на достоверные военные артефакты и погрузиться в разные исторические эпохи с помощью аудио-визуального контента. Организатором выставки выступает АНО «Агентство развития внутреннего туризма».

В многовековой истории России всегда были те, кто готов был подчинить все свои умственные, физические и нравственные силы содействию её величия и процветания. Каждая историческая эпоха бросала свой вызов, порождала ревнителей своего времени – тех, кто преисполнен рвения, ревностно и искренне стремится принести пользу правому делу.

Пространство выставки представлено в виде воссозданных исторических кабинетов героев-ревнителей эпох Петра I, Отечественной войны 1812 года, а также периода Первой мировой войны 1914-1918 годов. Посетители смогут вживую увидеть исторически достоверные костюмы, амуницию, аксессуары и посмотреть на историю глазами героев прошлого. Костюмы и экспонаты для выставки предоставлены Общероссийским общественным движением «Клубы Исторической Реконструкции России».

Вход свободный.

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