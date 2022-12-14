В начале 2023 года усадьба «Измайлово» открывает выставку «То, что скрыто от глаз. Тайны женской красоты». Экспозиция, представленная на Измайловском острове, познакомит с модой XIX — начала ХХ века в самой таинственной сфере женской одежды. Речь пойдет о нижнем белье. Проект не только продемонстрирует искусство мастериц, создававших одеяния для дам, но и воссоздаст атмосферу женского мира конца XIX — начала ХХ века. На выставке будут представлены одежда, журналы, предметы обихода и мебель XIX — начала ХХ века из собрания Московского государственного объединенного музея-заповедника и частных коллекций.

Женская сорочка. Россия, Москва. 1910-1920-е гг. Хлопчатобумажная ткань, кружево плетеное, сетка; ткачество. Из собрания МГОМЗ

Изображение из модного журнала начала ХХ в. Из собрания МГОМЗ

Изображение из модного журнала начала ХХ в. Из собрания МГОМЗ

Изображение из модного журнала начала ХХ в. Из собрания МГОМЗ

Кувшин для умывания. Россия. Начало XX в. Товарищество М.С. Кузнецова. Фаянс. Из собрания МГОМЗ

Открытка. Начало XX в. Бумага, белила; фототипия, акварель. Из собрания МГОМЗ

Панталоны дамские. Россия, Москва. Начало XX в. Хлопчатобумажное полотно, кружево плетеное; ткачество. Из собрания МГОМЗ

Портрет молодой женщины в светлом платье. Фотоателье M. de Bielavsky. Литография И. Скамони. Россия, Санкт-Петербург. Начало XX в. Фотобумага, картон; фотопечать, тиснение. Из собрания МГОМЗ

Термин «нижнее белье» появился в конце XIX века. Белье, ставшее не только предметом одежды, но и символом женственности и кокетства, состояло из панталон, богато украшенных кружевом и вышивкой, с ажурными рюшами и шелковыми лентами, а также из дневной рубашки, корсетного лифа поверх самого корсета, нижних юбок и подвязок для чулок. Чем выше сословие владелицы, тем изысканнее, тоньше и сложнее ее белье по крою. Конечно же, называть скрытыми от глаз можно не только указанные предметы, но и все ухищрения женщин, прикладывавших определенные усилия, чтобы быть красивыми.

Выставка размещена в двух выставочных залах усадьбы «Измайлово». В Южном выставочном зале представлены разделы, посвященные эстетике женской одежды в повседневной жизни конца XIX — начала ХХ века. Здесь экспонируются умывальные принадлежности, а также различные дамские мелочи для наведения красоты, коллекция тончайшей работы и разнообразного декора чепцов, корсетных сорочек (камисоль), матинэ, панталон и нижних юбок. Коллекционеры и антиквары подчеркивают, что сохранение коллекции одежды из одной семьи встречается крайне редко. Однако, на выставке будет представлена коллекция нижнего белья семьи купчихи Серафимы Поздняковой: женские и детские сорочки, нижние юбки, панталоны для приданого с сохранившейся этикеткой московского фабриканта Тимашева, а также фотографии.

Выставка продолжается в Малом выставочном зале, где можно получить представление о том, как создавались предметы дамского гардероба конца XIX — начала ХХ века. Здесь демонстрируются инструменты: швейные машинки, станок для плетения кружев, столик для рукоделий, а также книга «Промышленность и техника», рассказывающая о создании направления машинного кружева, образцы кружев ручного плетения и машинного кружева, плетеные детали вставок для нижнего белья, выкройки из журналов. Можно увидеть чепец и панталоны в раскроенном виде, обратную сторону тончайшего изделия, чтобы познакомиться с мастерством старинных умелиц, которые работали над созданием женского образа.

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