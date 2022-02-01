Режиссер Микита Ильинчик выпускает спектакль «Вишневый сад»

4 и 5 февраля 2022 года в Театре на Бронной пройдут предпремьерные показы нового спектакля Микиты Ильинчика «Вишневый сад».

Микита Ильинчик, окончивший ГИТИС в 2020 году, дебютировал на сцене Театра на Бронной год назад со спектаклем «Благоволительницы» по одноименному роману Джонатана Литтелла. «Вишневый сад» — его новая режиссерская работа по произведению Чехова и первый спектакль большой формы.

Когда работаешь над Чеховым, особенно над таким знаковым произведением, как «Вишневый сад», неизбежно вступаешь в диалог с режиссерскими работами, связанными с пьесой, будь это Стрелер или Эфрос. С одной стороны, это дает возможность концептуального решения — «опрокинуть» все, что было до нас, сделать что-то свое. Но нам с художницей Машей Плавинской хотелось, наоборот, продолжить историю этих постановок. А еще мы надеялись продлить диалог с Чеховым, нам было важно поместить и себя в это время, важен разговор этого текста со временем», – говорит режиссер Микита Ильинчик.

«Этот спектакль для меня про сложный и болезненный процесс отказа от прошлого и безнадежную попытку войти в неустойчивое и не внушающее надежд будущее. Спектакль получается про людей, которым не за что ухватиться на переходе в новый жизненный этап, в ситуации безысходной для тех, кто привык жить вчерашним днем. В пространстве я хотела показать присутствие холодной мистической энергии, которая нагнетает и давит, не давая никому вздохнуть свободно. Это некогда живое, а теперь замороженное пространство вишневого сада», – рассказывает художник-постановщик Маша Плавинская.

Роли исполняют: Екатерина Волкова, Лариса Богословская, Александр Доронин, Дмитрий Куличков, Дмитрий Цурский, Василиса Перелыгина, Анна Патокина, Александра Ревенко, Яна Енжаева, Денис Зайнуллин, Евгений Перевалов, Татьяна Ошуркова, Сергей Кизас, Вера Майорова, Даниил Чуп, Владимир Яворский, Владимир Храбров.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.