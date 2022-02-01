Михаил Врубель. Живописец бездонности

Государственная Третьяковская галерея представила монографическую масштабную выставку произведений Михаила Врубеля. 300 произведений из 14 российских и зарубежных музеев. Такого масштаба экспозиции работ Михаила Врубеля не было за 65 лет.

Михаил Врубель – художник одновременно трагической и печальной красоты. От огромных глаз его героев невозможно отвести взгляд, настолько они прекрасны. Но на них всегда тревожно смотреть – становится страшно. Врубель – художник фантастической сказки, частной оперы Саввы Мамонтова, Кирилловской церкви в Киеве (в ней он реставрировал фрески), эскизов к Владимирскому собору и иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова.

Его «Демона» и «Сирень», «Пана» и «Царевну-Лебедь» знают все. Данные полотна присутствуют на выставке, как представлены на ней замечательные майолики к операм Николая Римского-Корсакова и Фаустиана. И всё же Врубель прекраснее в графике – точнее, эмоциональнее, глубже, чем, быть может, в произведениях живописи. Художник создателя поэмы «Демон», русских сказаний и былин, немецкого и отечественного романтизма – всё это по праву можно отнести к творчеству Михаила Врубеля. Но его рисунки карандашом – сильны особенно. В портретах – задумчивый и острый взгляд, аристократизм духа, печаль, тайна и излом души.

В графических работах, созданных уже в финале жизни, Врубель окончательно печален и одинок. Его будто бы нет в земном мире, на всё он смотрит сверху – оттуда, с небес, с выси. На палату, скудную мебель, одеяло… Его мир, полный таинственных красавиц-глаз в сирени, Купавен, птицы-девы, царя Берендея, похожего на Николая Римского-Корсакова, опустел. Никого не стало. Ни дивной и любимой жены Натальи Забелы-Врубель (ох, как он её рисовал!), ни сына, ни друзей и современников. Но мы все знаем, что Врубель с нами, как вечно на земле непознанное и нездешнее.

Марина АБРАМОВА

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