Kristian представила свой дебютный EP под названием «Навсегда»

27 января 2022 года состоялся релиз дебютного EP Kristian — «Навсегда».

В своих интервью певица не раз говорила, что любит чувственный саунд в музыке. И эта любовь отразилась в её EP «Навсегда». В него вошло три трека под названием «Доверяй», «You my love» и «Навсегда».

Песни относят слушателя к танцевальному, романтичному настроению. Сама Kristian говорит о них так: «Эта музыка про погружение в другую вселенную, где можно прочувствовать романтичное настроение и рефлексию о любви в моем авторском стиле».

Треки наполнены особой атмосферой, которой всем нам так не хватает зимой. Они словно относят нас в теплые майские дни полные любви, счастья и ощущения свободы.

«Сегодня, я так рада сообщить вам, что представлю свой дебютный EP «Навсегда», в который вошли только самые цепляющие танцевальные треки. Хотелось бы рассказать вам, как непросто мне это далось: выход из зоны комфорта, ночи репетиций и записей в студии, работа над музыкой и текстом, который в точности передаёт моё настроение и состояние сейчас…», — рассказывает Kristian @kristiana_koroleva.

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