Режиссёр Арт Камачо записал видеообращение для премьеры фильма «Костолом»

Критики отмечают, что успех драматичного боевика «Костолом» можно прогнозировать, исходя из двух компонентов – увлекательного сюжета, вобравшего лучшее из классических историй похищения, и идеального попадания в образ Дермота Малруни, играющего роль, будто специально написанную для него режиссёром.

Арт Камачо умеет придумывать запоминающихся героев. Фильмография кинематографиста насчитывает 26 картины, где он выступил в качестве режиссёра, и 34 актёрских проекта. «Жара в Лос-Анджелесе» – легендарный телесериал 1990-х, некоторые из эпизодов которого стали настоящим opus magnum для Камачо. Широкое использование пиротехники и хитросплетение детективных линий принесли проекту высокую популярность за рубежом. Он транслировался в России, а в Германии обогнал по рейтинговым показателям «Спасателей Малибу».

Боевики – «родной» жанр Арта Камачо. Превосходное владение техниками единоборств и работа каскадёром обеспечили высокий уровень его проектов, считающихся эталонными, – фильмов «Спецагент», «Точка отсчёта», «Возмездие», «Тринадцать мертвецов», «Лёгкая мишень».

Отечественный зритель знает режиссёра и по фильму «Дикая лига», который Арт Камачо снял в соавторстве с Андреем Богатырёвым («Иуда», «Красный призрак», «За Палыча!»). Главные роли исполнили Владимир Яглыч и Иван Охлобыстин.

У Дермота Малруни нет проходных ролей: он одинаково убедителен и в образе обаятельного возлюбленного героинь Джулии Робертс и Кэмерон Диаз из «Свадьбы лучшего друга», и в качестве американского предпринимателя и второго CEO компании Apple Майкла Мараккулы в картине «Джобс: Империя соблазна». Он появлялся в сериалах «Друзья», «Американская история ужасов», «Бесстыжие», «Возвращение домой», «Задержка в развитии» и «Моцарт в джунглях». Один из самых ярких проектов актёра за последнее время – экшн-триллер «Курьер» с Гэри Олдменом и Ольгой Куриленко.

В «Костоломе» компанию Малруни составили Джэфф Фэйи, чья роль в сериале «Остатья в живых» постепенно превратилась из эпизодической в главную благодаря индивидуальности и харизме актёра, а всемирную славу принесло участие в фильме «Газонокосильщик», и Маурисио Мендоса – звезда успешного сериала «Мыслить как преступник», выдержавшего уже пятнадцать сезонов и проекта «Вавилон 5», антиутопии о далёком будущем.

Специально для премьеры «Костолома» Арт Камачо записал видеообращение, отметив, что это кино не только о торговле людьми и мести, но и о семейных ценностях.