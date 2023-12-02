Вдохновляющие патриотические фильмы представили на кинофестивале Знание.Кино Российского общества «Знание»

Показы и обсуждения новейших документальных фильмов, а также классики российской кинодокументалистики прошли в столице на кинофестивале документальных фильмов Знание.Кино.

В рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, были представлены киноленты, вошедшие в шорт-лист кинофестиваля и претендующие на победу в 6 номинациях. Впереди торжественная церемония закрытия, объявление имен лауреатов и старт специальной программы проекта. Кинофестиваль организован Российским обществом «Знание», соорганизатор — режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнер проекта — Институт развития интернета.

На кинофестивале Знание.Кино, посвященном деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова, в течение трех дней были представлены российские кинокартины, которые рассказывают о героизме соотечественников и их служении людям и стране, о творчестве великих мастеров советской эпохи и творчестве современников, о культурном наследии, природном богатстве и истории России.

Фильмы «Я ушла на войну» Наталии Карачковой (Москва, номинация «Беседа») и «Военкоры» Артема Сомова (Москва, номинация «Кинохроника»), представленные 30 ноября, и картина «Отважные. Про любовь» Олеси Шигиной (Москва, номинация «Кинохроника»), которая будет показана 2 декабря, знакомят зрителей с участниками Специальной военной операции, женщинами, воюющими с 2014 года в Донбассе, военными корреспондентами, выполняющими свой профессиональных долг на передовой.

Великая Отечественная война – одна из главных тем короткометражных кинолент в номинации «Первые»: «Дорога жизни. Взгляд из глубины» Марии Мардарь (Ленинградская область), «Я не забуду» Марины Жирновой (Санкт-Петербург). Первый фильм осветил самоотверженный труд жителей деревни Кобона, которые поднимают со дна Ладожского озера исторически важные свидетельства о Дороге жизни. Второй проект передал воспоминания 92-летнего Анатолия Малеванного, прошедшего в юности через фашистские концлагеря.

О сложной, трагичной странице в новейшей российской истории рассказали создатели и герои фильма «Беслан. Три дня навсегда» (реж. Наталья Штонда, Москва, номинация «Беседа»).

«Было не так легко договориться с героями тех трагических событий на интервью, потому что для них эти воспоминания болезненны. Те бывшие заложники, уже выросли, построили семьи, карьеру, но они до сих пор не ходят в ту школу, они не могут переступить ее порог. Эта тема очень ответственная, и про каждого из этих невероятных людей можно снимать отдельный фильм. Они нашли в себе силы жить, реализовать себя в жизни, – сказала режиссер фильма Наталья Штонда. – Я считаю, что про эти трагедии нужно говорить, нужно писать и ни в коем случае забывать. О них нужно помнить, чтобы такого больше никогда не повторилось».

Заслуживающий пиетета труд деятелей культуры, ученых, врачей осветили фильмы «Мельников» режиссера Марии Мельник (Москва, номинация «Исследования»), «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев» Андрея Истратова (Москва, номинация «Кинохроника»), «Сергей Рахманинов. Классика в новом мире. Послание» Сергея Спиридонова (Москва, номинация «Видовой фильм»), «Невечная мерзлота» Яны Рубановской (Москва, номинация «Исследование»), «Доктор от Бога» Дэвида Козлова (Ленинградская область, номинация «Первые).

Достижениям юных творцов посвящены представленные на кинофестивале фильмы «Громко и нежно» Кирилла Алехина (Москва) и «Дай мне руку» Валентины Булаевой (Москва). Оба проекта заявлены в номинации «Беседа». О природе России, ее культурном, порой хрупком, наследии, повествуют фильмы «Ковчег» Станислава Ставинова (Краснодарский край, номинация «Видовой фильм»), «Живи, песня, живи» Мадины Костоевой (республика Ингушетия, номинация «Беседа») и другие киноленты.

Еще одно мероприятие, составившее культурную программу в дни фестиваля, стал ретроспективный показ легендарного фильма Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР» и его обсуждение с автором.

Площадками для кинопоказов стали интерактивная студия Знание.ТВ, павильон «Рабочий и колхозница», пространств Wink на ВДНХ, а также локации одного из партнеров кинофестиваля – «Москино».

Для всех авторов, картины которых показаны на кинофестивале, документалистика – это возможность выразить свои мысли и чувства, рассказать об интересной теме, привлечь внимание к важным общественным вопросам. Кинематографисты отмечают, что при создании документальных фильмов важно быть честным, любить свое дело, проявлять подлинный интерес к теме проекта.

«На мой взгляд, в первую очередь надо анализировать процессы, которые происходят в обществе, быть открытым и восприимчивым к миру и любить людей. Во-вторых, нужно помнить, что кино — это как отражение психологических расстройств общества. Так что же оно хочет видеть? Я считаю, что оно хочет видеть не то, что в переизбытке, а то, что в дефиците», – поделилась претендент на победу, режиссер фильма «Дай мне руку» Валентина Булаева.

Авторы представленных картин нередко имеют специальное образование. Валентина Булаева, Андрей Истратов, Мадина Костоева, Мария Мельник в разные годы окончили Всероссийский государственный институт кинематографии им С. А. Герасимова, Олеся Шигина – Высшую школу режиссеров и сценаристов при киностудии «Ленфильм». Стремятся к знаниям о кино и юные авторы, к примеру, 15-летняя Мария Мардарь проходила стажировку в «Сириусе».

«Режиссер – это человек широких взглядов, который должен иметь знания во многих направлениях. Да, в первую очередь знать техническую часть съемки фильма. Но куда важнее его кругозор, взгляды, ценности. Для того чтобы снимать сегодня хорошее кино, достаточно одного – идеи. Если есть классная идея, которой ты горишь, то все получится», – отметил режиссер фильма «Сергей Рахманинов. Классика в новом мире. Послание» Сергей Спиридонов.