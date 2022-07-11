Режиссёр Юрий Грымов расскажет «О театре и обо всём»

14 июля Региональная молодёжная Лаборатория театра и фольклора и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) представят онлайн-лекцию известного режиссёра, художественного руководителя театра «Модерн», заслуженного артиста России Юрия Грымова. Трансляция состоится на портале «Культура.РФ» и на сайте folk-lab.ru.

Лекция пройдёт в рамках культурно-образовательного проекта «Мастера театра и кино», который пользуется большой популярностью у широкого круга зрителей – от студентов творческих вузов до поклонников искусства. Тему мастер-класса Юрий Грымов обозначил так: «О театре и обо всём».

Герой предстоящего выпуска – человек очень творческий, добившийся признания во многих областях культуры, о чём говорит огромное количество различных наград и премий: их у Грымова свыше семидесяти! Юрий Вячеславович известен как театральный и кинорежиссёр, продюсер, сценарист, автор множества видеоклипов для звёзд российского шоу-бизнеса и рекламных роликов, телеведущий. Достаточно назвать такие его работы, как сериал «Казус Кукоцкого», рекламный ролик передачи «Что? Где? Когда?», клип «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» группы «Белый орёл», заставки телеканалов «РЕН ТВ» и «ОРТ», спектакль «Цветы для Элджернона» (ставший первой в России постановкой по одноимённому нашумевшему роману Дэниела Киза).

Успешность и солидный творческий багаж Юрия Грымова позволяют мастеру передавать уникальный практический опыт начинающим актёрам, сценаристам, режиссёрам. Гость студии не только расскажет о принципах своей работы, но и ответит на вопросы зрителей, которые можно задать, заранее зарегистрировавшись на сайте Лаборатории театра и фольклора folk-lab.ru. Эфир обещает быть познавательным и интересным: информацию, которую аудитория цикла «Мастера театра и кино» получает во время лекций, вряд ли можно свободно отыскать в интернете.

Собеседником Юрия Грымова и ведущим эфира выступит художественный руководитель Лаборатории театра и фольклора, актёр театра и кино Максим Линников.

Трансляция мастер-класса начнётся в 20.00 по московскому времени.

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