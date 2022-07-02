НОВЫЙ ПРОЕКТ «ТЕАТР-БЛИЦ» ОТКРЫВАЕТ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ!

29 июня в Белом зале Театра «Школа Современной пьесы» зрителям представили новый совместный Театральный проект Международной Филармонии юных талантов и Театра ШСП

Многим зрителям уже полюбился совместный проект Театра «Школа Современной пьесы» и Международной детской филармонии — «Артистические династии», собирающий на одной сцене разные поколения – как совсем юные таланты, так и их родителей — профессиональных артистов. На этот раз новый совместный проект объединил талантливых ребят и разнообразные театральные школы. Это тем более интересно, что педагоги и организаторы подготовили эту композицию действительно в режиме «Блиц» — за три с половиной недели режиссеры и педагоги Театральных учебных заведений подготовили с ребятами короткие сценические зарисовки и представили их публике.

Получилось остроумная сценическая композиция для семейной аудитории. В первой части сценической фантазии зрители были вовлечены в увлекательные приключения героев стихов эпохи Серебряного века в исполнении учеников группы среднего возраста. Перед глазами зрителей пронеслись разнохарактерные образы персонажей: рассеянный профессор Задача, ленивый сапожник Вакса (Роман Ракита), проказница Такса-клякса, носильщик на вокзале (Мирон Воронов), сердитая тётка, ворчливая, но восторженная старушка, недовольная буфетчица (Виктория Велькина), ребёнок – плакса, сердитая старушка (Роман Воронов), умная лошадка, попугай — всезнайка (Лев Лузанов), зрителей также покорило неотразимое обаяние самого младшего артиста Никиты Кузменко. Ребята показали молниеносное перевоплощение, дополняя образы остроумными сценическими находками.

Во второй части учащиеся старшей группы представили зрителям сценические импровизации — результаты своих наблюдений за животными и людьми.

Остроумная фантазия ребят старшей группы «одушевила» даже сыр в микроволновке — эту зарисовку придумала и показала Полина Малютина, не менее выразительны были также представлены наблюдения Полины за мухой и гориллой. Широкий спектр внутренних эмоций удалось продемонстрировать Варваре Талеленовой в ее зарисовках – импровизациях «Натурщица» и «Енот на трассе». А Марии Федченко в авторской шутливой зарисовке «кошка и муха» удалось передать смену настроения и пластику домашней кошки.

Сценические фантазии прошли ярко и увлекательно. В проекте приняли участие не только постоянные артисты Театрального отделения Международной филармонии юных талантов, но и ребята, прошедшие специальный конкурсный отбор.

«Мы уже привыкли, что наши сценические композиции пользуются вниманием у зрителей, — отметила директор автор и продюсер проекта Лада Меркулова , — так и сейчас мы видим, что наш проект «Театр — блиц» получился лёгким для восприятия и что особенно важно – невероятно полезным для ребят, так как в режиме интенсивных занятий, за довольно сжатый временной промежуток дети и подростки приобщились к волшебному миру театра, познакомились с интересными стихотворениями русских авторов, прониклись образным ярчайшим языком поэтического текста, и, конечно, особенно важно, что на протяжении всего времени подготовки с ребятами работали настоящие профессионалы – действующие артисты театра и кино, педагоги известных театральных учебных заведений. Поэтому мы точно намерены продолжать и развивать нашу идею. Это был первый выпуск проекта «Театр Блиц», и мы теперь знаем, что за ним последуют и следующие выпуски», — подчеркнули организаторы.

Педагоги и руководители проекта:

Ирина ЛЕОНОВА — куратор, педагог Щепкинскогоучилища, артистка Малого театра. Окончила ВТУ им. М.С.Щепкина (курс В.И.Коршунова) ;

Екатерина КРЕТОВА – куратор, заместитель художественного руководителя театра «Школа современной пьесы», театральный критик, музыковед, заслуженный работник культуры РФ;

Евгения РОМАНОВА – педагог, режиссёр, артистка театра на Таганке. Окончила Московский театральный колледж Олега ТАБАКОВА, мастерская Олега Табакова ;

Айнур САФИУЛЛИН – педагог, режиссёр ,артист театра и кино. Окончил режиссёрский факультет ГИТИС, мастерская Сергея ЖЕНОВАЧА);

Лада МЕРКУЛОВА – продюсер, директор проекта, журналист. Окончила РАМ им.Гнесиных (класс проф.Севидова), стажировалась на двух кафедрах МГК им Чайковского (проф. А.Г.Севидов, проф. М.А. Сапонов).

Юные артисты — участники проекта:

Виктория ВЕЛЬКИНА, Роман и Мирон ВОРОНОВЫ, Лев ЛУЗАНОВ, Роман РАКИТА, Полина МАЛЮТИНА, Варвара ТАЛЕЛЕНОВА, Мария ФЕДЧЕНКО .

Дуэт саксофонов в составе: Анастасия ГОЛУБОВСКАЯ (альт-саксофон), Ксения СЕДУНОВА (альт-саксофон)

Художественный руководитель:

Инна КУКУЕВА

Фото – Михаил БРАЦИЛО

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.