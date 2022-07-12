Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» расширяют географию

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» продолжает расширять географию, увеличивает количество экспертов и готовится открыть для широкой публики еще больше новых имен и ярких проектов. В лонг-лист премии вошли 13 спектаклей из 8 регионов России.

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского в 2022 году пройдет с 18 по 28 ноября в Екатеринбурге.

В основе проекта – фестиваль лучших российских спектаклей современного музыкального театра, лаборатория (прием заявок открыт до 31 июля) с последующим питчингом и торжественная церемония награждения победителей премии. В этом году организаторы проекта усилили программу за счет расширения лабораторной секции с участием молодых актеров из регионов, дополнительной программой музыкальных спектаклей с участием юных актеров, а также круглым столом «Перспективы развития музыкального театра в России». Этот масштабный проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Музыкальное сердце театра» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Свердловской области и Союза Театральных Деятелей и является участником конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Вартанова Карина, председатель Экспертного совета премии, специалист по истории американского театра, преподаватель истории зарубежного театра в ГИТИС:

– Этот фестиваль — особенный и абсолютно уникальный. Он уникален своей уже сложившейся историей и своей направленностью. Учрежденный в 2005-м году, он с самого начала был нацелен, чтобы объять и осмыслить весь многоликий, невероятно яркий и порою сложный процесс развития и состояния музыкального театра — в обеих столицах и регионах нашей необъятной страны. С самого начала фестиваль был открыт для всех музыкальных жанров, (исключение составляли опера и балет), — для больших и малых, камерных форм. Оперетта, мюзикл, кабаре.

В этом, 2022 году, мы также наблюдаем очевидное расширение экспериментального диапазона фестиваля: Рэп-мюзикл! Музыкальный спектакль по трагедиям Шекспира. И где? В Южно-Сахалинске. Это прекрасно! А все потому что, мюзикл ведь сам постоянно находится в поиске новых форм и новых средств выразительности. И наш отечественный театр это осмыслил, принял. Также стоит обсудить уровень сценографии, световой партитуры, общей стилистики спектаклей… Это прекрасно, что во многих спектаклях этого года мы обнаруживаем очень точно найденные колорит, темпо/ритм, стиль — соответствующие музыке и либретто. Думаю, что совершенно очаровательный золотой скрипичный ключик – награда фестиваля «Музыкальное сердце театра» заслуженно найдет своих творцов и исполнителей в этом сезоне.



Музыкальный театр воплощает в себе традицию, национальные корни, культурный код страны, объединяя два ключевых для России вида искусства: театр и музыку. Индустрия современного музыкального театра – это живой организм, площадка активного творческого поиска и самосовершенствования. «Музыкальное сердце театра» «сшивает» разрозненные региональные «лоскутки» в единое федеральное полотно, объединяя жанр общим национальным смыслом, делая его культурным инструментом общероссийского уровня. «Музыкальное сердце театра» – уже сейчас один из самых больших театральных фестивалей в России: география проекта представлена от Калининграда до Южно-Сахалинска, в афишу входят показы спектаклей не менее 10 профессиональных коллективов.

Миссия фестиваля и премии — содействие талантам по всей стране и популяризация музыкально-театрального искусства среди зрителей. В центре внимания проекта — как уже хорошо известные, так и молодые коллективы, как репертуарные, так и независимые театры, которые приобретают возможность заявить о себе, получив оценки от профессионалов. Куратор лаборатории — Александр Пантыкин, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат «Золотой маски».

– Дмитрий Калантаров, продюсер фестиваля:

Трансформация фестиваля и премии создало уникальную возможность для региональных любителей современного музыкального театра увидеть объемную картину лучших достижений отечественной сцены. Наша основная цель – в ежегодном режиме выявлять лучшие работы, отмечать их и как некие эталоны, представлять их профессиональному и зрительскому сообществу. В этом году заявки проходят три этапа оценки. Сначала видеозаписи отсматривает Малый экспертный совет, формируя лонг-лист, затем Большой экспертный совет, в который уже входят представители цехов театральных профессий (из состава Академиков) и формируют шорт-лист, который мы опубликуем 1 августа. После чего Дирекция фестиваля приступит к формированию программы фестиваля, в которую войдут показы спектаклей-номинантов. Далее, по спектаклям, которые вошли в шорт-лист, уже идет голосование наших академиков, их более ста, из всех российских регионов, где так или иначе представлен музыкальный театр. Таким образом, определяются победители по каждой номинации. А их у нас в этом году восемнадцать.

1 июля организаторы премии огласили лонг-лист, в который вошли 13 спектаклей из 65 заявок от театров с разных уголков нашей страны. 7 июля состоялась первая встреча Большого экспертного совета по формированию шорт-листа и номинантов. Подробнее на официальном сайте фестиваля и премии – www.musicalheart.ru .

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