Утвержден состав жюри Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна»

С 1 декабря 2022 года проводится прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна», который организует Российский музыкальный союз (РМС) при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Оценивать выступления участников будут известные деятели культуры и искусства.

В состав жюри конкурса вошли:

Алексей Рыбников – композитор, продюсер, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ и Премии Президента РФ, художественный руководитель Московской государственной творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова, художественный руководитель театра «Градский Холл», сопредседатель Совета РМС;

Даниил Крамер – джазовый пианист, педагог, композитор и продюсер, народный артист РФ, действительный член Российской академии искусств;

Борис Березовский – пианист, заслуженный артист РФ, преподаватель Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных;

Артем Михалков – киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий;

Владимир Панков – актер, музыкант, режиссер, композитор, художественный руководитель Студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры;

Валерий Дробыш – продюсер, генеральный директор Ассоциации музыкальной индустрии, генеральный директор агентства музыкального менеджмента Osuma и фестиваля Fox Rock Fest;

Александр Шаганов – поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням;

Анастасия Ведерникова – певица, композитор, режиссер, художественный руководитель фолк-группы «Солнцеворот».

К участию в конкурсе «Вся страна» приглашаются как сольные исполнители, так и вокальные и вокально-инструментальные коллективы. Участниками могут стать представители любого музыкального направления: фольклор, академическая музыка, джаз, рок. Оформить заявку можно на официальном сайте проекта: вся-страна-конкурс.рф .

Финальный гала-концерт конкурса состоится в Москве 12 июня 2023 года и будет приурочен к празднованию Дня России. Победители получат денежные премии и памятные призы.

Главные задачи конкурса «Вся страна» – культурно-патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение этномузыкальных традиций, развитие и популяризация фольклорной музыки, поддержка творческих коллективов.

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