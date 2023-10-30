В первой в России галерее фиджитал-искусства VS Gallery состояласт презентация капсульной коллекции Palekh Watch & VS Gallery. Специально для российского часового бренда Palekh Watch художники-резиденты галереи – Ринат Абдрахманов (Rinatto L'bank), Данила Карамушкин, Юлия Низамутдинова и Кирилл Рейв – создали шесть работ, которые палехские художники перенесли на циферблат, соблюдая традиции 400-летней давности. Всего в коллекции – 6 часов (каждые выполнены в 10 экземплярах).

Palekh Watch основан в 2020 году. Главная особенность часов – лаковая миниатюра на циферблате. Изображения имеют большую ценность, так как выполняются в сложной технике мелочного письма, а применяемую технологию знает ограниченное количество современных мастеров. Сегодня художники используют те же инструменты, что и в XVII веке: кисть из беличьего хвоста, которая заканчивается одним волосом; темперные краски, которые разводятся на эмульсии желтка; сусальное золото и волчьи клыки. Ни один рисунок не повторяется, а каждая пара часов изготавливается вручную.

Изначально палехские мастера иконописи работали на старообрядцев: расписывали храмы, создавали иконы для тех же храмов либо для частных коллекций. В XIX веке Палехское искусство было признано в Европе. «Как правило, большая часть предметов уходила на экспорт. За рубежом знали и признавали это ремесло даже больше, чем в самой стране. И только после того, как Палехская миниатюра получила гран-при на Всемирной выставке в Париже, у нас тоже заговорили о мастерах и произведениях искусства, которые они создают», – рассказывает основательница Palekh Watch Анна Нестерова.

О работах, созданных художниками-резидентами VS Gallery для Palekh Watch

Ринат Абдрахманов (Rinatto L'bank). «Поток»

На циферблате наручных часов, где каждая секунда замеряет бесконечность мгновений, человек изображен в непрерывном движении, поглощенный потоком своего сознания. Работа передает диалог между человеком и временем: стрелки продвигаются вперед, в то время как разум скользит между прошлым и будущим. Человек словно плывет в потоке собственных мыслей, исследуя тайны внутреннего мира и безграничности времени.

Данила Карамушкин. «Диджитал-мамонт»

Цифровой рисунок мамонта отражает появление мамонтов в век таяния вечной мерзлоты и расцвет диджитал-технологий. Часы – это символ времени, и они являются напоминанием о том, что время текуче и необратимо. Мамонты – часть нашего прошлого, но они также являются частью будущего. Они являются символом связи между временами, как и сами часы.

Данила Карамушкин. «Связи»

Циферблат представляет собой объемный узор на сфере. Он состоит из множества точек, связанных друг с другом линиями. Точки и линии расположены в хаотичном порядке, но в то же время они образуют единую структуру. Все связано друг с другом, все является частью единого целого. Каждая точка в узоре – это одновременно и отправная точка, и место, где стирается старое. Точки кризиса, после которых наступает прорыв.

Юлия Низамутдинова. Neuropalekh_hybrid_1 и Neuropalekh_hybrid_2

Нейропалех – гибрид изображения реальной палехской миниатюры (броши с цветком) и нейрофлоры, созданной Юлией при помощи нейросети Stable Diffusion. Результатом является гибрид росписи, имеющей глубокие духовные и исторические корни, и романтической визуальной спекуляции – нейрофлоры, не имеющей ни корней, ни ограничений.

Кирилл Рейв. «Облако RdWXItil»

Если представить, что следующей ступенью развития человека станет его тотальная цифровизация, то его жизнь окажется внутри виртуальных облаков – сгустках цифровых следов, структурах количества часов, проведенных в сети. Они сопоставимы с грибницами, в которые плавно трансформируются, образуя новую синтетическую природу.

Кирилл Рейв. «Небесные структуры_06»

Существует большое количество странных на слух созвездий, среди которых «Волосы Вероники», «Насос» или «Столовая гора». Это наводит на мысль, что можно иначе пересобрать небесную карту, рандомно и бесконечно соединяя точки расположения звезд в свои собственные паттерны. Так возникла серия абстрактных работ «Небесные структуры». В основе каждой лежит часть карты звездного неба. Уплотнения образуют абстрактные композиции, и каждый может самостоятельно решить, на что они похожи.

Иллюстрации предоставлены Palekh Watch

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