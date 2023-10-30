В первой в России галерее фиджитал-искусства VS Gallery состояласт презентация капсульной коллекции Palekh Watch & VS Gallery. Специально для российского часового бренда Palekh Watch художники-резиденты галереи – Ринат Абдрахманов (Rinatto L'bank), Данила Карамушкин, Юлия Низамутдинова и Кирилл Рейв – создали шесть работ, которые палехские художники перенесли на циферблат, соблюдая традиции 400-летней давности. Всего в коллекции – 6 часов (каждые выполнены в 10 экземплярах).

Palekh Watch основан в 2020 году. Главная особенность часов – лаковая миниатюра на циферблате. Изображения имеют большую ценность, так как выполняются в сложной технике мелочного письма, а применяемую технологию знает ограниченное количество современных мастеров. Сегодня художники используют те же инструменты, что и в XVII веке: кисть из беличьего хвоста, которая заканчивается одним волосом; темперные краски, которые разводятся на эмульсии желтка; сусальное золото и волчьи клыки. Ни один рисунок не повторяется, а каждая пара часов изготавливается вручную.

Изначально палехские мастера иконописи работали на старообрядцев: расписывали храмы, создавали иконы для тех же храмов либо для частных коллекций. В XIX веке Палехское искусство было признано в Европе. «Как правило, большая часть предметов уходила на экспорт. За рубежом знали и признавали это ремесло даже больше, чем в самой стране. И только после того, как Палехская миниатюра получила гран-при на Всемирной выставке в Париже, у нас тоже заговорили о мастерах и произведениях искусства, которые они создают», – рассказывает основательница Palekh Watch Анна Нестерова.

О работах, созданных художниками-резидентами VS Gallery для Palekh Watch

Ринат Абдрахманов (Rinatto L'bank). «Поток»

Ринат Абдрахманов (Rinatto L_bank). «Поток»

На циферблате наручных часов, где каждая секунда замеряет бесконечность мгновений, человек изображен в непрерывном движении, поглощенный потоком своего сознания. Работа передает диалог между человеком и временем: стрелки продвигаются вперед, в то время как разум скользит между прошлым и будущим. Человек словно плывет в потоке собственных мыслей, исследуя тайны внутреннего мира и безграничности времени.

Данила Карамушкин. «Диджитал-мамонт»

Данила Карамушкин. «Диджитал-мамонт»

Цифровой рисунок мамонта отражает появление мамонтов в век таяния вечной мерзлоты и расцвет диджитал-технологий. Часы – это символ времени, и они являются напоминанием о том, что время текуче и необратимо. Мамонты – часть нашего прошлого, но они также являются частью будущего. Они являются символом связи между временами, как и сами часы.

Данила Карамушкин. «Связи»

Данила Карамушкин. «Связи»

Циферблат представляет собой объемный узор на сфере. Он состоит из множества точек, связанных друг с другом линиями. Точки и линии расположены в хаотичном порядке, но в то же время они образуют единую структуру. Все связано друг с другом, все является частью единого целого. Каждая точка в узоре – это одновременно и отправная точка, и место, где стирается старое. Точки кризиса, после которых наступает прорыв.

Юлия Низамутдинова. Neuropalekh_hybrid_1 и Neuropalekh_hybrid_2

Юлия Низамутдинова. Neuropalekh_hybrid_1

Нейропалех – гибрид изображения реальной палехской миниатюры (броши с цветком) и нейрофлоры, созданной Юлией при помощи нейросети Stable Diffusion. Результатом является гибрид росписи, имеющей глубокие духовные и исторические корни, и романтической визуальной спекуляции – нейрофлоры, не имеющей ни корней, ни ограничений.

Кирилл Рейв. «Облако RdWXItil»

Кирилл Рейв. «Облако RdWXItil»

Если представить, что следующей ступенью развития человека станет его тотальная цифровизация, то его жизнь окажется внутри виртуальных облаков – сгустках цифровых следов, структурах количества часов, проведенных в сети. Они сопоставимы с грибницами, в которые плавно трансформируются, образуя новую синтетическую природу.

Кирилл Рейв. «Небесные структуры_06»

Кирилл Рейв. «Небесные структуры_06»

Существует большое количество странных на слух созвездий, среди которых «Волосы Вероники», «Насос» или «Столовая гора». Это наводит на мысль, что можно иначе пересобрать небесную карту, рандомно и бесконечно соединяя точки расположения звезд в свои собственные паттерны. Так возникла серия абстрактных работ «Небесные структуры». В основе каждой лежит часть карты звездного неба. Уплотнения образуют абстрактные композиции, и каждый может самостоятельно решить, на что они похожи.

Иллюстрации предоставлены Palekh Watch

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