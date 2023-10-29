В Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка «Великий Восток», посвященная искусству, истории и культуре двадцати пяти великих династий Центральной Азии.

Выставка рассказывает о древних и загадочных государствах от Ахеменидской державы до империи Амира Тимура и отвечает на вопрос о том, где появились первые монеты. На экспозиции представлено 230 монет из коллекции Музея нумизматики, предметы изобразительного искусства и редчайшие артефакты древности от Государственного Эрмитажа, Музея Востока, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Фонда Марджани.

«Сегодня мы открываем новую выставку – «Великий Восток». Этот проект стал результатом партнерства частных коллекций и государственных собраний. Почти триста уникальных предметов культуры и искусства Центральной Азии. Это уже третий проект с участием крупнейших государственных музеев. Мы благодарим их за помощь в организации и подготовке выставки, – отметил на открытии экспозиции Вагит Алекперов, учредитель Музея Международного нумизматического клуба.

В приветственном адресе Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой говорится: «Уверена, что «Великий Восток» будет содействовать культурному обмену и укреплению связей между участниками, а также продемонстрирует гостям выставки богатство и разнообразие культурного наследия стран Центрально-Азиатского региона. Благодарю организаторов за проделанную работу, желаю дальнейших успехов и процветания!».

Экспозиция включает крупнейшую в мире коллекцию золотых монет Чингисхана и Тамерлана, золотые монеты Александра Македонского, Персидской, Кушанской, Сасанидской империй, Парфии и Бактрии и другие монеты, отчеканенные правителями этого региона от V в. до н.э. до XV в. н.э. Посетители смогут познакомиться с уникальными археологическими находками, сделанными в тех странах, откуда происходят деньги, а также с произведениями искусства, ритуальными атрибутами и изображениями богов тех времен.

«Мы часто посещаем мероприятия Международного нумизматического клуба, и для музея Востока большая честь участвовать в этой выставке. Вы можете увидеть на экспозиции потрясающие предметы: золотые и серебряные монеты и шедевры декоративного искусства великих восточных династий. Эта выставка показывает непрерывность исторического процесса, и я надеюсь, что она станет эпохальным событием», – прокомментировал Александр Седов, доктор исторических наук, генеральный директор Государственного музея Востока.

«Нам очень приятно участвовать в этой великолепной выставке. Мы предоставили для нее предметы декоративно-прикладного искусства, позволяющие дополнить историю, рассказанную нумизматикой. Каждый из экспонатов на выставке вносит свою частицу смысла в повествование о Великом Востоке. «Великий Восток» позволит нам всем приблизиться к исторической истине», – сказал президент Фонда Марджани Сулейманов Рустам Раисович.

На экспозиции представлены тактильные предметы и товары Великого шелкового пути (специи, кораллы, серебро, слоновая кость и, конечно же, шелк). Выставка оснащена аудиосопровождением, интерактивными картами древних государств, а также планшетами, на которых можно детально рассмотреть все представленные экспонаты.

Оформление выставки укажет неискушенному зрителю на архитектуру ключевых центров Великого шелкового пути – городов Бухары и Самарканда. Залы передадут атмосферу восточного дворца и купола Токи Саррофон, под которым издревле собирались меняльщики и банкиры своего времени.

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