В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошла Индустриальная среда – паблик-ток с ведущими представителями российской медиаиндустрии.

За сериальным бумом последовала трансформация онлайн-контента. Сериалы сейчас не только «молодеют» и пытаются говорить с зумерами и миллениалами на одном языке, но и «стареют»... Помните, как мы учили наших бабушек пользоваться гаджетами? Так вот, сейчас платформы вовсю вовлекают их в модный сериальный мир: так, на PREMIER вышел сериал «Не дождетесь», OKKO готовит релиз «Мамонтов».

Сериалы нового поколения кардинально отличаются от того, что они привыкли видеть по ТВ. Они объединяют семьи и поколения! Это тот контент, который вы можете смотреть вместе со своей бабушкой (и не краснеть), при этом интересно будет вам обоим (абсолютно искренне, а не из вежливости). Как снимать контент о пожилых людях, который бы был интересен всем? Создатели сериала «Не дождётесь» (автор сценария и режиссёр Ольга Арлаускас, продюсер Никита Тихонов-Рау и исполнительница одной из главных ролей Анна Рау) рассказали о специфиике выбора темы, трудностях работы с «актёрами-мостодонтами», а также о работе в комедийном жанре в сложном тематическом поле.

Ольга Арлаускас, автор сценария и режиссер сериала, рассказала об идее создания проекта и материалах, вдохновивших ее:

– Сериал «Не дождетесь» - это достаточно самобытный проект. Он родился из большого документального опыта, связанного тоже с пожилым поколением. У нас с Никитой был проект «Они – это мы», который был посвящен долгожителям. Это был документальный проект с реальными героями, не актерами. И мы собрали довольно большое количество историй, которые нас внутренне перевернули. Несмотря на то, что мы занимались документальным кино и многое видели, все равно представление о пожилом поколении и о доме престарелых у нас было с оттенком предрассудка. А когда мы собирали эти истории, что-то «щелкнуло» и захотелось этими невероятными историями поделиться со зрителем. Изначально мы задумали игровой полный метр, но поняли, что все истории в него не вместить. И тогда все это вылилось в сериал, в котором максимальное количество историй, основанных на реальных событиях, мы отобразили».

«Собственно референсом проекта была сама жизнь: наши родственники, друзья, знакомые...», - отметила актриса Анна Рау (исполнительница роли Инны, дочь Ольги и Никиты)

«Одна из главных продюсерских идей проекта – поделился продюсер проекта Никита Тихонов-Рау - собрать у экрана сразу несколько поколений, потому что сейчас контент, как правило, направлен на какую-то одну аудиторию».

Говоря о выборе звезд советского кино в качестве исполнителей главных ролей, Никита отметил, что проект задумывался как «трибьют», посвящение: «Нам хотелось в одном проекте собрать легенд советского кино и дать им возможность сыграть противоречивые, яркие, эксцентричные роли. Чтобы у них была возможность «поиграть». И сам материал дает такую возможность пофантазировать, «похохмить»».

Анна Рау поделилась своими впечатлениями от работы с «актерами-мостодонтами»:

– Работа с пожилыми актёрами на площадке – это тяжеловато. В целом, к людям в возрасте нужен свой подход, мы к ним относимся чуть «снизу», а когда это еще и великие актеры, и ты с ними как бы наравне, потому что находишься вместе в одном кадре, это тяжеловато дается».

И напоследок Ольга Арлаускас ответила на вопрос о работе в комедийном жанре, к которому раньше она не обращалась в работах:

«С возрастом я устала от грусти. Я всегда снимала рефлексирующее, достаточно жесткое, бескомпромиссное кино про свободу, про смысл человеческой жизни. А здесь я поняла, что если говорить про старость (а значит про смерть, которая уже не за горами) бескомпромиссно, правдиво и жёстко, то никто не сможет это осилить в первые пять минут. Все будет тлен и безысходность… А хотелось дать заряд энергии на жизнь, неважно, как мало ее осталось. Важно жить на полную катушку, до победного конца. До самого последнего вдоха оставаться самим собой. Поэтому, чтобы донести этот важный смысл, я выбрала такую облегченную форму».

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