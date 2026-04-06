58% обсуждений контента в интернете приходится на фильмы и сериалы

7 апреля отмечается День рождения Рунета. По этому поводу онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с агентством по управлению репутацией Сидорин лаб проанализировали предпочтения пользователей и выяснили, какой контент россияне чаще всего потребляют и обсуждают в русскоязычном сегменте Интернета. Несмотря на рост короткого контента, ядром зрительского интереса по-прежнему остаются фильмы и сериалы. В этих форматах на «КИОН» лидируют «Бар “Один звонок”» и «Батя 2. Дед».

По данным Сидорин лаб, анализ более 508 тысяч пользовательских сообщений за период с октября 2025 года по март 2026-го показал, что основу обсуждений контента формируют преимущественно фильмы (37,2%) и сериалы (20,7%). Показательно, что всплеск таких запросов пришелся на начало января, когда аудитория возвращается к длинному просмотру после праздников. Несмотря на активное присутствие коротких видео (3,2% упоминаний), они не конкурируют с фильмами и сериалами как с формой досуга. Скорее, это дополнительный слой потребления — быстрый, но не заменяющий глубокий просмотр.

Исследование упоминаний контента в Рунете фиксирует заметную сегментацию. Женская аудитория чаще обсуждает в положительном ключе классические сюжетные форматы — особенно дорамы (до 87%), а также мультфильмы, сериалы, шоу и фильмы (около 74–75%). Даже короткие видео (65,5%) остаются скорее женским форматом, несмотря на их массовость. Мужская аудитория активнее выражает свою заинтересованность в других форматах — стримах (67%), аниме (58,3%) и YouTube (56,5%).

При этом возраст становится ключевым фактором. Пользователи 25–39 лет формируют основное ядро обсуждений цифрового контента почти во всех форматах. Аудитория 40+ наиболее активно говорит о фильмах и шоу, тогда как молодежь 18–24 лет задает тон в обсуждениях аниме, стримов и коротких видео. Пользователи старше 60 лет — наиболее консервативный профиль с фокусом на фильмы и ТВ-шоу. Таким образом, в цифровой среде не существует универсального зрителя — каждый формат формирует собственную возрастную и поведенческую модель вовлеченности.

«Мы привыкли слышать, что эпоха длинного контента уходит, потому что все решают клипы, рилсы и короткие видео. Несмотря на это, именно длинный нарративный контент продолжает оставаться базой пользовательского интереса и вовлечения. Это говорит о том, что аудитория по-прежнему ценит качество сценария, полноценное погружение в сюжет, атмосферу и эмоциональный отклик. Короткий контент в этой системе не вытесняет фильмы и сериалы, а дополняет их, выступая как форма быстрого контакта с вниманием пользователя», — отмечат Никита Прохоров, совладелец и исполнительный директор Сидорин лаб.

Данные онлайн-кинотеатра «КИОН» за период с марта 2025-го по март 2026 года наглядно отражают результаты исследования. Сериальный формат остается ключевым драйвером вовлечения и удержания аудитории. В топе просмотров оригинального контента платформы оказались: «Бар “Один звонок”», «Виноград», «Жизнь по вызову» (сериал и фильм), а также новый сериал «Резервация».

Среди остальных проектов, доступных для просмотра на платформе, лидируют: «Батя 2. Дед», «На деревню дедушке», «Кракен», «Август» и «Притворись моим мужем». В сегменте сериалов наиболее популярны: «Тайга», «Хирург», «Зверобой», «Опасный» и «Здесь все свои». В то же время устойчивый спрос демонстрирует анимация: «Три кота», «Маша и Медведь», «Чебурашка. Секрет праздника», «Леди Баг и Супер-Кот», а также «Вовка и зима в Тридевятом царстве».

Данные «КИОН» подтверждают ориентацию на жанровое разнообразие — от фантастических боевиков и криминальных историй до драм и комедий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно вырос спрос на триллеры (+47%), детективы (+33%), мультсериалы (+23%), фантастику (+21%) и драмы (+20%).

Исследование Сидорин лаб и данные «КИОН» сходятся в ключевой точке: цифровое потребление не упрощается — оно усложняется. Появление всё новых форматов лишь разнообразит выборку для потребления, при этом глубокий, длинный и нарративный контент по-прежнему остается основой.