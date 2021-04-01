Фестиваль природы «Первозданная Россия» завершает свою работу

У моск­ви­чей оста­лась послед­няя воз­мож­но­сти посе­тить уни­каль­ную экс­по­зи­цию в этом году и оце­нить тра­ди­ци­он­ную теп­лую атмо­сфе­ру добра, позна­ния и красоты.

В суб­бо­ту, 3 апре­ля в 12.00 стар­ту­ет про­грам­ма Зоо­ло­ги­че­ско­го музея МГУ.

Сотруд­ни­ки музея рас­ска­жут о мас­штаб­ном про­ек­те по созда­нию Атла­са мле­ко­пи­та­ю­щих Рос­сии и о том, поче­му Куриль­ские ост­ро­ва явля­ют­ся лабо­ра­то­ри­ей био­гео­гра­фии России.

А в 14.30 нач­нет­ся тема­ти­че­ская про­грам­ма Непра­ви­тель­ствен­но­го эко­ло­ги­че­ско­го фон­да им. В.И. Вер­над­ско­го. На глав­ной сцене фести­ва­ля откро­ет­ся меж­ду­на­род­ная сту­ден­че­ская пло­щад­ка «На пути к «зелё­но­му уни­вер­си­те­ту». Сти­пен­ди­а­ты Фон­да им. В.И. Вер­над­ско­го из трех рос­сий­ских вузов (РУДН, «Дуб­на», МГОУ) обсу­дят кей­сы совре­мен­ных «зеле­ных уни­вер­си­те­тов» и воз­мож­ные пути «озе­ле­не­ния» сво­их аль­ма-матер. К дис­кус­сии уда­лён­но при­со­еди­нят­ся сту­ден­ты и пре­по­да­ва­те­ли Евразий­ско­го наци­о­наль­но­го уни­вер­си­те­та им. Л.Н. Гуми­ле­ва и Кара­ган­дин­ско­го уни­вер­си­те­та им. ака­де­ми­ка Е.А. Буке­то­ва (Казах­стан).

В малом Лек­то­рии фести­ва­ля экс­пер­ты фон­да про­ве­дут для школь­ни­ков интер­ак­тив­ное заня­тие «Зачем нам нуж­но био­раз­но­об­ра­зие?» и прак­ти­кум по ланд­шафт­но­му дизай­ну «Крас­но­книж­ные рас­те­ния в городе».

В 16.00 нач­нет­ся одна из глав­ных пре­мьер фести­ва­ля это­го года — Порт­фо­лио-ревю. Впер­вые «Пер­во­здан­ная Рос­сия» пред­ла­га­ет новый фор­мат обще­ния с фото­гра­фа­ми, увле­чен­ны­ми при­род­ной и при­ро­до­охран­ной темой. Веду­щие фото­гра­фы дикой при­ро­ды — Андрей Нар­чук, Вик­тор Тяхт, Ната­лия Судец, Свет­ла­на Ива­нен­ко, Рости­слав Машин, Вале­рий Рома­нов — про­ве­дут для всех жела­ю­щих, зара­нее заре­ги­стри­ро­вав­ших­ся на спе­ци­аль­ном пор­та­ле, раз­бор порт­фо­лио, дадут сове­ты, как сни­мать луч­ше и что тре­бу­ет­ся, что­бы улуч­шить каче­ство и сюжет фоторабот.

Про­грам­ма фести­ва­ля: https://fotocult.ru/about/program/20210403/

4 апре­ля, вос­кре­се­нье — завер­ша­ю­щий день фести­ва­ля. В этот день гостей ждут встре­чи с луч­ши­ми оте­че­ствен­ны­ми фото­гра­фа­ми — пей­за­жи­ста­ми и ани­ма­ли­ста­ми. С неко­то­ры­ми рабо­та­ми участ­ни­ков фести­ва­ля «Пер­во­здан­ная Рос­сия» мож­но озна­ко­мить­ся по пред­ло­жен­ной ссылке.

На глав­ной сцене фести­ва­ля в 15.00 орга­ни­за­то­ры под­ве­дут ито­ги фести­ва­ля и вме­сте с парт­не­ра­ми награ­дят побе­ди­те­лей кон­кур­са сел­фи, про­во­див­ше­го­ся сре­ди посетителей.

Про­грам­ма фести­ва­ля: https://fotocult.ru/about/program/20210404/

Орга­ни­за­то­ры фести­ва­ля обра­ща­ют вни­ма­ние, что 4 апре­ля фести­валь рабо­та­ет до 19:00! Про­да­жа биле­тов будет осу­ществ­лять­ся до 18:00.

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