Фестиваль природы «Первозданная Россия» завершает свою работу

У москвичей осталась последняя возможности посетить уникальную экспозицию в этом году и оценить традиционную теплую атмосферу добра, познания и красоты.
В субботу, 3 апреля в 12.00 стартует программа Зоологического музея МГУ.
Сотрудники музея расскажут о масштабном проекте по созданию Атласа млекопитающих России и о том, почему Курильские острова являются лабораторией биогеографии России.
А в 14.30 начнется тематическая программа Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского. На главной сцене фестиваля откроется международная студенческая площадка «На пути к «зелёному университету». Стипендиаты Фонда им. В.И. Вернадского из трех российских вузов (РУДН, «Дубна», МГОУ) обсудят кейсы современных «зеленых университетов» и возможные пути «озеленения» своих альма-матер. К дискуссии удалённо присоединятся студенты и преподаватели Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова (Казахстан).
В малом Лектории фестиваля эксперты фонда проведут для школьников интерактивное занятие «Зачем нам нужно биоразнообразие?» и практикум по ландшафтному дизайну «Краснокнижные растения в городе».
В 16.00 начнется одна из главных премьер фестиваля этого года — Портфолио-ревю. Впервые «Первозданная Россия» предлагает новый формат общения с фотографами, увлеченными природной и природоохранной темой. Ведущие фотографы дикой природы — Андрей Нарчук, Виктор Тяхт, Наталия Судец, Светлана Иваненко, Ростислав Машин, Валерий Романов — проведут для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на специальном портале, разбор портфолио, дадут советы, как снимать лучше и что требуется, чтобы улучшить качество и сюжет фоторабот.
Программа фестиваля: https://fotocult.ru/about/program/20210403/
4 апреля, воскресенье — завершающий день фестиваля. В этот день гостей ждут встречи с лучшими отечественными фотографами — пейзажистами и анималистами. С некоторыми работами участников фестиваля «Первозданная Россия» можно ознакомиться по предложенной ссылке.
На главной сцене фестиваля в 15.00 организаторы подведут итоги фестиваля и вместе с партнерами наградят победителей конкурса селфи, проводившегося среди посетителей.
Программа фестиваля: https://fotocult.ru/about/program/20210404/
Организаторы фестиваля обращают внимание, что 4 апреля фестиваль работает до 19:00! Продажа билетов будет осуществляться до 18:00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.