РНО поздравляет с 8 марта!

8 марта – традиционно один из самых любимых праздников в нашей стране. Появившийся как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, сегодня Международный женский день воспринимается скорее как праздник весны и красоты, в который каждая представительница прекрасного пола может рассчитывать на внимание, восхищение и заботу со стороны окружающих ее мужчин.

В канун самого нежного весеннего праздника, в Большом зале консерватории Российский национальный оркестр презентует слушателям роскошный музыкальный подарок – изысканную французскую программу из сочинений авторов второй половины XIX – начала XX веков, объединенную темами вечных античных и библейских сюжетов, в которых женщины сыграли решающую роль.

Откроет концерт знаменитая «Вакханалия» – симфонический фрагмент из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила». В продолжение вечера прозвучат Сюита №2 из балета «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля и Первый концерт для фортепиано с оркестром Фридерика Шопена, солирующую партию в котором исполнит один из самых самобытных пианистов своего поколения, лауреат международных конкурсов Константин Хачикян.. Завершится концерт Увертюрой к оперетте «Орфей в аду» Жака Оффенбаха и «Вакханалией» Жака Ибера.

За создание праздничного настроения в этот вечер будет отвечать народный артист России, главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко харизматичный маэстро Феликс Коробов.

Концерт состоится 7 марта 2023 года в 19.00.

Где? Большой зал Московской консерватории.

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