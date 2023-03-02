musicAeterna в Красноярском крае: 21 событие и более 5 тысяч зрителей

Концертом в Заполярном театре Норильска завершились гастроли оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Красноярском крае. С 25 февраля по 1 марта коллектив дал концерты в Красноярске, Норильске, Железногорске и Зеленогорске.

Маэстро Теодор Курентзис дал два концерта в Красноярске, представив публике произведения, посвященные образу Италии, Петра Ильича Чайковского и оперные увертюры Рихарда Вагнера. В Норильске камерный состав musicAeterna исполнил сочинения XIX-XX веков. В программу вошли произведения Арво Пярта, Дмитрия Шостаковича и Гии Канчели. В Железногорске и Зеленогорске квартет musicAeterna представил поздний шедевр Людвига ван Бетховена – струнный квартет № 14.

«Благодаря плодотворному сотрудничеству, поддержке краевого руководства и партнеров приезд Теодора Курентзиса и musicAeterna в этом году стал большим событием для всего Красноярского края. Маэстро представил сибирской публике не только музыкальную программу в своей авторской интерпретации, но и ряд просветительских мероприятий», – отмечает генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

В рамках гастролей состоялась первая региональная резиденция musicAeterna. Бесплатная просветительская программа включала в себя мастер-классы по исполнительскому искусству и воркшопы для профессионалов, лекции и интерактивные занятия для всех желающих.

«Мы разработали программу специально для Красноярска, включив в неё новые и уникальные форматы, например, интерактивное занятие «Оркестровая игра». Оно дало всем желающим возможность оказаться внутри оркестра независимо от знания нотной грамоты и умения играть на инструменте. Содействовать развитию и просвещению молодых музыкантов и широкой публики – часть нашей миссии, и мы рады, что Красноярск откликнулся на эту инициативу», – рассказывает куратор просветительских программ musicAeterna Анна Фефелова.

Организатором гастролей в Красноярске выступила Красноярская краевая филармония при поддержке Министерства культуры Красноярского края. Концерт и образовательная программа в Норильске и Красноярске прошли при поддержке компании «НорНикель». Концерты и мастер-классы в Железногорске и Зеленогорске состоялись при поддержке программы Территория культуры Росатома.

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