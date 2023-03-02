Коллективная выставка-исследование «ЭКСПЕДИЦИЯ_01. НИГДЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ» открывается в ЦТИ «Фабрика»

2 марта в Центре творческих индустрий «Фабрика» откроется коллективная выставка-исследование «ЭКСПЕДИЦИЯ_01. НИГДЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ». Центральной идеей проекта является уникальная важность мест памяти, рассмотренная авторами выставки сквозь призму стирающегося пространства 1990-х годов.

Объект исследования — большой загородный дом, строительство которого началось во второй половине 1990-х годов. Сооружение планировалось в первую очередь как независимое производственное пространство обувного кооператива «Кристина» (1988-1999); открытая мастерская или артель для художников (1988-?); семейное поместье / гостевой дом / склад (2000-?). Начатый в постсоветском контексте, этот жизнестроительный проект так никогда не реализовался в полной мере — здание словно замерло в своей незавершенности и начало распадаться, как и само историческое время.

На выставке будут представлены итоги изучения истории через пространство загородного дома, куда команда проекта проводила заезды с проживанием с августа по декабрь 2022 года. Серия поездок включала в себя: археологические разведки, пространственные и телесные исследования, создание архивов и коллекций, коллективные дискуссии, производство художественных работ. Помимо создания работ художниками, внимание уделялось также и форме экспедиции и коллективности процесса.

Творческая команда проекта размышляет о том, какой отпечаток оставили события прошлого и настоящего в жизни страны. Проект изучает темы кризиса истории и утраченных утопий, увиденных сквозь призму локального и исчезающего пространства: обувного кооператива / художественной мастерской / недостроенного поместья — отражений своей эпохи.

В своем исследовании творческая команда обращалась к средствам междисциплинарности: творческий подход совмещается здесь со смежными академическими областями (археологией, историографией, антропологией, источниковедением), позволяет нащупать проблематику 1990-2000-х в России и осветить локальные особенности на примере выбранного объекта исследования — загородного дома.

Сайт-специфические проекты художников от графики, живописи и керамики до пространственных объектов, интерактивных инсталляций и видеоработ включаются в своеобразный «квази-музей».

Выставочное пространство поделено на три зоны: «Архив», «Коллекции и процессы», «Взгляд художника». Первая зона представляет исторический контекст через призму дома, его реальной фактуры, материального и нематериального пластов — здесь зритель настраивает оптику и погружается в тему исследования. Две следующие зоны передают коллективный опыт экспедиции в «остановленное» место как метод художественной работы. Индивидуальные археологические коллекции художников и документальный фильм приоткрывают завесу процесса. А оригинальные авторские произведения — это комментарии, импульсы и реакция художников на полное погружение в пространство, в историю и знакомство с недавним прошлым.

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