Estet Fashion Week ОСЕНЬ-2022 приглашает на неделю моды в Москве

C 11 и по 16 ноября в Ювелирном доме Estet гостей ждет атмосфера грандиозного и знакового события fashion-индустрии в рамках 22-го сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

С 2011 года на подиуме EFW проходят знаковые показы ведущих дизайнеров одежды и ювелирных домов. За это время свои коллекции представили дизайнеры России, Италии, Франции, Венгрии, Израиля, Туниса, Белоруссии и других стран. Среди гостей недели моды замечены такие иконы стиля как Мисс мира Оксана Федорова, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Сергей Зверев, Анита Цой и многие другие.

Хедлайнером осеннего сезона EFW 2022 выступит Меховой дом Julia Dilua. Меха от Julia Dilua — это не просто шубы. Это с теплом, вручную созданные произведения искусства из соболя, рыси, норки и горностая. С инкрустацией кристаллами Swarovski и жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями.

На шоу-показе дизайнера и фотографа Надежды Шибиной 12 ноября зрителей вновь ждет сказочная атмосфера. В показе примут участие Наталья Гулькина и Нонна Гришаева.

В это же вечер свою коллекцию представит Дом моды Irneste, один из лидеров среди русских дизайнеров вечерней моды.

13 ноября пройдут показы дизайнеров Naz Maer и Alex Krown.

16 ноября – знаменитый мастер шляп Алина Ив.

14 и 15 ноября посвящены детской моде.

Свои коллекции на Неделе моды также представят TURBAN SVS by VERA SUKHININA, KIBOVSKAYA, SEMILETOVA, Ivan Rybnikov, Александра Козловская, Kенгуру, Ирина Шарлау, KLIMKOVA, Fashion book, Oksana Slatecka, Zunami, Юлия Крылова, Светлана Анохина, Наталья Советская и многие другие. Ежедневная музыкальная программа будет сопровождать долгожданные показы.

Главный режиссер Недели Моды: Дарья Саватеева (Черныш).

Начало в 18 часов. Детские дни в 17 часов

Где? Ювелирный дом «Эстет», улица Веткина, д. 4.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://estetfw.ru .

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