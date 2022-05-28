САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Открытый конкурс на проект публичного арт-объекта

По эскизу победителя будет создан арт-объект, который станет частью комплексного дизайн-проекта набережной реки Смоленки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Заявку может подать один художник или коллектив авторов, работающие с разными формами художественных практик, проживающие на территории Российской Федерации. Приём заявок — до 25 июня 2022.

Организатор — Группа компаний «Страна Девелопмент», которая реализует крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в разных регионах страны. Жилой комплекс бизнес-класса «Дом на Васильевском» — это второй проект застройщика в Северной столице, он уже выиграл премию в сфере недвижимости «Move Realty Awards-2022», а также вышел в финал премии «Urban Awards-2022». Одна из задач проекта — благоустройство участка на набережной реки Смоленки.

Новая набережная на Васильевском острове будет открыта для каждого горожанина. Именно там планируется поставить новый арт-объект. Организаторы хотят подарить городу новый паблик-арт, создать индивидуальный образ местности и поддержать современных художников.

Приём заявок на участие в конкурсе начинается с 1 июня 2022 г. и заканчивается 25 июня 2022 г. 23:59 (МСК). Сначала будет сформирован лонг-лист (до 20-ти авторов), после которого художники будут присылать черновые эскизные решений паблик-арт объектов и предварительные сметы. На их основе будет сформирован шорт-лист от 3-х до 5-ти авторов. Советом экспертов будет выбран один победить, производственный бюджет которого составит 2 500 000 рублей. Художники, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие победителями, получат вознаграждение за разработку своего предложения концепции арт-проекта в размере 30 000 рублей каждый.

Подать заявку, ознакомиться с положением и узнать подробности можно на сайте конкурса — https://waterfront.strana.com .

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