КАЛИНИНГРАД: У корпуса «Планета Океан» Музея Мирового океана прошла презентация метеорологической площадки

Мероприятие состоялось в рамках празднования Всемирного метеорологического дня (в 2023 году отмечается 150 лет со дня основания Международной метеорологической организации и 60 лет со дня Всемирной службы погоды). Первыми посетителями стали участники эколого-просветительского марафона «Все реки текут в Океан!».

Площадка представляет собой часть Парка науки - экспозиции под открытым небом. На площадке установлен комплекс оборудования, которое позволит посетителям ближе познакомиться с работой метеостанций, историей российской службы погоды.

На площадке установлена 6-метровая метеорологическая мачта с грозозащитой, выполненная по специальному заказу музея. Центральная часть мачты может быть наклонена для установки и обслуживания приборов. Наверху находится смонтированный по всем правилам флюгер, который показывает силу и направление ветра. При необходимости на мачте можно установить дополнительное оборудование.

Также на площадке установлена метеорологическая будка - дом для метеоприборов, которым нужна защита от прямых солнечных лучей, влаги и ветра, рядом находится осадкомер. Приборы оснащены специальными стойками и лестницами, чтобы можно было снять показания. При проведении занятий приборный ряд может быть дополнен.

«Мы назвали метеоплощадку «Аристотель» в честь великого философа и автора первого дошедшего до нас систематического описания погодных явлений с попытками их объяснения. В будущем, когда корпус «Планета Океан» откроется полностью, на площадке будут проводиться лекции под открытым небом, мастер-классы, где участники смогут провести свои первые исследования погоды. Мы сотрудничаем с Калининградским филиалом Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, который будет работать с нами и при подготовке занятий», - отметила куратор проекта, начальник отдела природы музея-заповедника «Музей Мирового океана» Василина Медведева.

Теперь в музее информацию о погоде можно получить с автоматической метеостанции, смонтированной на мачте НИС «Витязь», стационарной метеоплощадки и специального комплекса «Лоретт» для приема данных с низко летящих спутников.

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