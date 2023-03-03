РОСИЗО откроет выставку «17/37. Советская скульптура. Взлёт» в Новом Манеже

3 марта в Новом Манеже при поддержке Министерства культуры РФ откроется масштабный выставочный проект «17/37. Советская скульптура. Взлёт». Выставка представит развитие советской скульптуры 1917–1937 годов — периода оживления художественной жизни в двух столицах, регионах и национальных республиках.

Илья Камбаров. Гордиев узел. 1919. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Моисей Коган. Голова. Кубизм. Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник

Сергей Коненков. Степан Разин. 1919. Смоленский государственный музей-заповедник

Исаак Трембловер. Автопортрет. 1925. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Проект «17/37. Советская скульптура. Взлёт» уникален по своему замыслу и охвату материала. Впервые на одной площадке можно будет увидеть многообразие форм и пластических решений, сформировавшихся в период становления отечественной скульптуры с 1917 по 1937 годы. В экспозицию войдет порядка 100 предметов из более чем 20 музеев и частных собраний, охватывающих широкую географию России.

Проект объединит первые двадцать лет развития советской скульптуры, создаст нелинейную картину эволюции этого вида искусства. Первое десятилетие искусствоведами признается творчески насыщенным, формально и социально проектным. Второе традиционно связано с выработкой канона и затуханием авангардного импульса. Кураторы провели большую организационную и исследовательскую работу, что позволило привлечь новый материал и продемонстрировать собственное видение. Помимо широко известных произведений, выставка представит скульптуры, которые редко экспонируются и многие годы находятся в запасниках. Это позволит вспомнить таких мастеров, как Николай Абакумцев, Мария Денисова-Щаденко, Лазарь Вайнер, Алексей Тенета, Сергей Чернышев.

В рамках выставки готовится масштабное издание, в которое войдут статьи целого коллектива авторов — искусствоведов, заслуженных деятелей искусств, исследователей скульптуры. Издание отразит не только содержание выставки, но и станет крупным исследовательским проектом об истории отечественной пластики конца 1910–1930-х годов.

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