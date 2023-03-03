Выставка Владимира Степанова «В тени высоток» открывается в Галерее Люмьер на Большой Полянке

Галерея Люмьер откроет выставку Владимира Степанова «В тени высоток». В экспозиции будет представлено более пятидесяти авторских отпечатков московского периода (1957 – 1965 гг.). Это уже вторая выставка Степанова в стенах Галереи. Ранее в Центре фотографии братьев Люмьер с успехом прошел его проект «Душа московских улиц», ставший одним из самых посещаемых на Красном Октябре в свое время. Продолжая работу с творчеством автора, кураторы Галереи представят поклонникам черно-белых авторских отпечатков советского периода новые найденные свидетельства времени, выполненные автором в послевоенное время.

«Юный фотограф» откроет нам новую Москву: человечную, искреннею, иногда забавную и меланхоличную, оживающую после трагических военных лет. Снимающий для себя Степанов не задумывается о канонах и рамках, в которых еще живут его коллеги по цеху. Независимый и свободный он как нельзя лучше передает настроение эпохи, ведет нас с любовью к жанровым сценам и городскому колориту.

«За более чем 20-летний опыт работы с фотографическими архивами (а их было свыше сотни) я бы не назвала более открытую и непринужденную серию, чем эта», – рассказывает директор Галереи Наталья Григорьева-Литвинская.

На Западе в это время работают знаменитые Робер Дуано и Роберт Франк, а в Советский Союз приезжает великий мастер искусства момента Анри Картье-Брессон и создает легендарную серию «Москвичи». В руках московских фотографов появляется журнал «Чешское фото», со страниц которого отечественные авторы черпают вдохновение, открывают для себя западную фотографию и знакомятся с мировыми тенденциями. С приходом Оттепели советская фотография кардинально меняется. Но это произойдет чуть позже. Владимиру Степанову камера попадается по счастливой случайности. Это раннее увлечение останется с ним надолго и перерастет в дело жизни. Его московская серия 1957-1965 годов войдет в Антологию русской фотографии ХХ века. А мы будем изучать образы Москвы, меняющиеся с невообразимой скоростью: из маленького, низкого, с извилистыми улицами города она становится столицей «страны будущего». Дома-коммуны, сталинские высотки стали доминантами города, в то время как привычные дореволюционные виды Москвы остались в тени. Однако всем нам до сих пор дороги именно те узкие переулки, купеческие усадьбы и уютные дворики – о такой Москве рассказывает нам Владимир Степанов.

В этот день, Галерея Люмьер также открывает фонд Владимира Степанова, работа над которым ведется с 2021 года. Сотрудниками Галереи совместно с автором были отсканированы, отретушированы и систематизированы сотни негативов для открытия архива широкой аудитории и дальнейшего исследования творчества автора.

В рамках выставки будет представлена монография Владимира Степанова, выпущенная совместно с фондом StillArt. Это уже пятая книга в серии авторских монографий классики российской фотографии ХХ века – ранее были изданы монографии, посвященные творчеству Александра Родченко, Наума Грановского, Владимира Лагранжа и Андрея Князева.

Выставка работает с 3 марта по 4 июня 2023 года.

Владимир Степанов. Шахматы на Чистопрудном бульваре. 1957

Владимир Степанов. Читая «Правду». Старосадский переулок. 1963





Владимир Степанов. Ура! Гулять! Колпачный переулок. 1962

Владимир Степанов. Фотовыставка на Манежной площади. 1958

Владимир Степанов. Третий лишний. 1956

Владимир Степанов. Театральная площадь. 1957

Владимир Степанов. На закорках. Кузнецкий мост. 1957

Владимир Степанов. Самокатчики. Улица Волхонка. 1956

Владимир Степанов. Собираем металлолом. В районе улицы Солянки. 1957

Владимир Степанов. Солнечный апрель. Цветной бульвар. 1956

Владимир Степанов. VI всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Проспект Мира. 1957

Владимир Степанов. Брызги от фонтана. 1963

Владимир Степанов. Верхом на заборе. Фураманный переулок 1957

Владимир Степанов. Вид на Красную площадь из ГУМа. 1958

Владимир Степанов. Власть. Тверская площадь. 1957

Владимир Степанов. Газетный киоск. 1958

Владимир Степанов. Гости столицы. Красная площадь. 1956

Владимир Степанов. Дачное настроение. Улица Покровка. 1963

Владимир Степанов. Конвоир и пленный. Посёлок Быково. 1956

Владимир Степанов. Лёд для гастронома. Улица Петровка. 1963

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