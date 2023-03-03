4 марта 2023 года в Галерее Краснохолмская Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Пространство сообщения. От знака до ощущения». В своих работах художники обращаются к феномену коммуникации, размышляют о развитии средств передачи сообщения: от поэтического текста, будничной и даже технической информации до сложных невербальных и мультисенсорных высказываний.

Олег Макаров. Тактильный микротанцпол. 2013

Долгое время основным способом для перевода реальности в концентрированную чувственную форму являлась только поэзия. Одной поэтической строчкой можно выразить полноту и сложность чувств. В современном мире поэзия получила возможность соединения с технологиями и новыми медиа – появились медиапоэтические работы. Новое поэтическое сообщение можно воспринимать всем телом: чувствовать кожей, ловить аромат, ощущать биение, давление, при этом вовсе не обязательно его видеть и слышать. Такой подход дает возможность по-своему «прочитать» работу большому количеству людей: носителям разных языков, людям с разной чувствительностью слуха и зрения.

Сегодня, в мире постправды, когда вербальной коммуникации недостаточно, человек учится понимать мир по-новому. С одной стороны, он возвращается к первичным проверенным системам: запаху, химии восприятия, к пристальной оценке мимики, интонации, жеста. С другой стороны — прибегает к новым технологиям, позволяющим совершенствовать эти процессы: ощущать цифровое послание через осязание, оценивать собственное состояние через технологии биологической обратной связи, наблюдать за визуализацией собственных нервных реакций, оценивать мимику с помощью нейронных сетей.

Возможно, мы стоим на пороге изобретения новых способов в передаче «сообщения». Сможем ли мы выразить главное?

Над этим и другими вопросами размышляют художники: Юлия Алексеева, София Баринова-Осбанова, Надежда Бей, Валерия Витвицкая, Андрей Гетманов, Алина Голдобина, Ксения Горланова, Анастасия Гросс, Дарья Гусакова, Елена Деми-дова, Грета Димарис, Евгения Ермакова, Ирина Иванникова, Кирилл Или, Екатерина Исаева, Анна Кабирова, Максим Калмыков, Антон Крафтский, Евгений Кузин, Даниил Лебедев, Евгений Лукута, Олег Макаров, Анатолий Павлов, Дарья Петрова, Александр Погребняк, Анна Пряхина, Ксения Сидорова, Антон Сидько, Дмитрий Сошников, Анна Толкачева, Наталья Федорова, Андрей Черкасов, Полина Чернышева, Мария Шаронова, Антон Щеголев, VALab.

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