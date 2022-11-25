РОСИЗО открывает выставку «Щелкунчик. От сказки к балету»

22 декабря РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ откроет выставку «Щелкунчик. От сказки к балету» по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Также выставка расскажет об истории создания одного из самых известных балетов Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».

В рамках выставочного проекта «Щелкунчик. От сказки к балету» РОСИЗО совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) проводит конкурс детских рисунков на тему «Сказочный домик Щелкунчика». Рисунки победителей станут частью экспозиции в период с 22 декабря 2022 г. по 19 февраля 2023 г. Отбор работ проходит при участии художника выставки «Щелкунчик. От сказки к балету» — студентки ГИТИСа, мастерской Н.И. Симонова, Елизаветы Ермаковой. Проект является продолжением сотрудничества РОСИЗО и ГИТИСа в соответствии с подписанным в 2021 году соглашением о запуске совместной творческой лаборатории. Кроме того, студенты

ГИТИСа примут участие в оформлении сценографической концепции выставки.

В экспозиции будут представлены уникальные издания сказки Э.Т.А. Гофмана, книжная иллюстрация, эскизы декораций и театральные костюмы, личные вещи П.И. Чайковского из ведущих российских музеев, частных собраний и библиотек.

Значительная часть выставки посвящена постановкам балета на двух главных российских сценах — Государственного академического Мариинского театра и Государственного академического Большого театра России, включая интерпретации таких знаменитых

балетмейстеров, как А.А. Горский, Ф.В. Лопухов, В.И. Вайнонен и Ю.Н. Григорович. Особый интерес вызывают эскизы к зарубежным постановкам для Каирского театра оперы и балета и для Венгерского театра оперы и балета. Эскизы постановки «Щелкунчика» для

Каирского театра оперы и балета переданы в дар музею П.И. Чайковского от знаменитой балерины Магды Салех.

На выставке представлены уникальные подлинные предметы из фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Государственного академического Большого театра России, Московского академического музыкального театра имени народных артистов К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Фонда культуры «ЕКАТЕРИНА».

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