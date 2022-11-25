В музее-заповеднике «Горки Ленинские» выступят пианисты Ксения Башмет и Арсений Тарасевич-Николаев

Одно из известнейших произведений академической музыки XX века «CantoOstinato» Симеонатен Хольта – прозвучит 10 декабря в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в научно-культурном центре музея или «Парфеноне», как называл здание сам архитектор Леонид Павлов.

Слушать «CantoOstinato» гостям вечера будет предложено не только в строгих академических креслах, но и на мягких подушках в таинственном полумраке зала – при свечах. Минималистская пьеса, почти музыкальная медитация, написанная автором в 1976 году, может исполняться на разных инструментах и разным количеством исполнителей.

В музее-заповеднике произведение прозвучит на двух роялях, а солистами станут участники Всероссийского музыкального проекта «Поколение звезд», проходящего при поддержке Росконцерта, – пианисты Ксения Башмет и Арсений Тарасевич-Николаев. Арт-директор проекта – известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов.

Ксения Башмет – выпускница Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Лауреат молодежной премии «Триумф» (2004) и PremioGalileo «Pentagrammad’Oro» (2005).

Арсений Тарасевич-Николаев – выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Лауреат пяти международных юношеских конкурсов, Международного конкурса пианистов им. А.Н. Скрябина. В 2017 году удостоен международной премии Академии Киджана (Сиена, Италия) как один из самых многообещающих молодых музыкантов в мире. В 2022 стал обладателем серебряной медали конкурса им. С.В. Рахманинова.

Начало концерта в 18.00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.