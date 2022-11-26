Царицыно открывает первую AR-выставку

15 декабря в музее-заповеднике «Царицыно» откроется выставка «В поисках народного искусства», посвященная 100-летию создания СССР. Она представит более 1000 экспонатов декоративно-прикладного искусства, созданных мастерами и художниками союзных республик в 1960-1980-е годы. Самые яркие экспонаты оживут в дополненной реальности и поведают посетителям историю своего создания. 3D-оцифровку и анимацию реализовали участники студии разработки игр GameBox от образовательной платформы Skillbox совместно с технологическим партнером — компанией DEVAR.

В экспозиции представлены произведения из фондов музея-заповедника «Царицыно», музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина и частных коллекций. Среди наиболее ярких экспонатов тульский самовар начала XX века, авторские предметы из металла, созданные на заводе «Северная чернь» в Великом Устюге в 1960-е годы, расписные доливные чайники Дулевского фарфорового завода, вазы со стекольного завода «Неман», авторские костюмы Вячеслава Зайцева — кардиганы, жакеты, платья, шляпы-кокошники, созданные кутюрье в начале 1990-х годов под влиянием традиций народного русского костюма. А также редкие фотографии и хроника из этнографических экспедиций ученых-энтузиастов, занимавшихся изучением народных промыслов.

Впервые музей представит выставку с AR-экспонатами. Над проектом в течение шести месяцев работали семь аниматоров и пять 3D-художников — лучшие разработчики игровой инди-студии GameBox от платформы Skillbox. Они оцифровали музейные арт-объекты, созданные мастерами из России, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана, Украины, Эстонии, Армении, Литвы и Латвии. В числе предметов искусства украшения, посуда, игрушки из керамики, стекла, металла, соломы, дерева. Задачей разработчиков была передача первозданного вида экспонатов — сохранение в цифровом виде всех шероховатостей и асимметрии. А результатом стали оцифрованные версии арт-объектов со звуковым сопровождением, которое позволяет углубиться в культуру народа и прочувствовать задумку автора. Посетители выставки смогут увидеть их, отсканировав QR-код.

«Обычно AR-технологии используются для усовершенствования внешнего вида предмета. Мы же оцифровали прошлое, провели мостик к настоящему и будущему. В основе работы лежала техника скульптинга, широко используемая в индустрии компьютерных игр для создания персонажей. Ориентируясь на фотографии экспонатов, мы создавали их объемные фигуры, красили и текстурировали. Работа над одной моделью занимала 5-7 дней. Для многих из нас этот проект стал первым не тренировочным, позволил отработать навыки работы в команде и невероятно усилить портфолио. Проект вызывал полный спектр эмоций: от тотальной грусти, когда поначалу многое было непонятно, до полного релакса, когда удалось организовать весь процесс», — рассказывает Олеся Девятова, аниматор GameBox.

Выставка будет работать с 15 декабря 2022 года по 28 июля 2024 года. Билеты можно приобрести в кассах музея-заповедника «Царицыно».

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