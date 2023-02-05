РОСИЗО представил выставку «ДК СССР»

2 февраля 2023 года РОСИЗО, при поддержке Министерства культуры РФ и участии ведущих музейных институций, представил выставку «ДК СССР». Проект, приуроченный к 100-летию образования СССР, открыт в Москве, в Центральном Манеже.

Экспозиция из более 700 предметов представляет советское искусство и раскрывает идею Домов культуры, появившихся именно в СССР. Тринадцать тематических разделов выставки посвящены восьми видам искусства советского периода: архитектуре, живописи, скульптуре, графике, кино, театру, музыке и фотографии.

Выставка «ДК СССР» соответствует логике устройства советского Дома культуры и делится на независимые залы — «выставки в выставке». Каждый из разделов самодостаточен, является пространством диалога со зрителем, погружает в отдельное направление культурной жизни советского периода.

Официальную церемонию открытия посетили Министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

С приветственным словом на открытии экспозиции выступила Министр культуры РФ Ольга Любимова: «Особенно радостно сегодня, как бы возвращаясь в то славное прошлое архитектуры, изобразительного искусства, кино, понимать, что мы не просто ностальгируем, а продолжаем жить этими уникальными пространствами. Уже первые 1 тыс. домов культуры, отреставрированные и отремонтированные за последние три года, открывают свои двери, делают выставки. Туда приходят маленькие художники, произведения которых, я надеюсь, когда-то тоже будут пополнять коллекции Русского музея, Третьяковской галереи. Дома культуры остаются точками притяжения, традицией, учреждением культуры для всех возрастов».

«Эта выставка действительно очень важна. Когда смотришь на эти достижения, представленные на выставке, вспоминаешь дома культуры, дворцы пионеров, спортивные секции, театры. Многое из этого в начале XX века не было доступно всему населению страны, потому что имел место сословный подход к культуре. Советская власть сделала ее доступной всем. Сейчас мы понимаем, что существование небольшого поселка, села невозможно без школы, детского сада, дома культуры и библиотеки. Очень важно сейчас восстанавливать дома культуры и другую социальную инфраструктуру в глубинке. Необходимо вернуть то, что было утрачено за последние десятилетия», — отметил Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Когда мы говорим о столетии СССР, мы, в первую очередь, обращаемся к достижениям культуры и искусства. Наши предшественники провели потрясающую работу по созданию образа государства, ориентированного на принципы справедливости, на уважение к рабочему человеку, на добрые качества, на традиционные духовно-нравственные ценности. Они создали контент во всех направлениях, по которому нынешнее поколение представляет то время. Дома культуры СССР — наше уникальное явление. В эпоху, когда дома культуры создавались, наша культура шагнула напрямую к рабочему человеку. И это не ностальгия, а повод задуматься и взять лучшее в сегодняшний день. Искусство по-прежнему принадлежит народу», — прокомментировал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

«Сегодня в Центральном Манеже РОСИЗО открывает масштабную экспозицию, приуроченную к 100-летию с момента образования Советского Союза. В первую очередь эта выставка о культуре того исторического периода, на фундаменте которой сформировалось искусство нового времени. Это выставка-путешествие о советской культуре, о доме, где живет культура СССР», — рассказала генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Кураторами разделов выступили приглашенные специалисты, руководители современных культурных институций. Среди них Зельфира Трегулова (Третьяковская галерея), Евгения Петрова (Русский музей), Александра Селиванова (Музей Москвы), Ксения Кокорина (Музей архитектуры), Наталья Мокрицкая (Москино), Алла Есипович-Рогинская, Ирина Горлова (Третьяковская галерея), Наталья Козырева (Русский музей), композитор Алексей Ретинский, Ольга Галактионова (РОСИЗО), Дина Иващенко (РОСИЗО), Андрей Райкин (РОСИЗО).

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