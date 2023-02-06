В Музее В.А. Тропинина представили выставку «Тайны старого альбома». Истории любви в фотографиях из коллекции Музея В.А. Тропинина.
Д.Ф. Тютчева. 1850-1860-е. LEVITSKY. Бумага, картон, фотопечать
Старинный альбом – предмет роскоши и истории. Фотографии, хранящиеся в нём – память о нашем прошлом, истории, биографиях великих. Аристократы, купцы, военные, придворные дамы и ученые – многочисленные герои. Как они жили? Кого любили? Узнаем у альбома.
К слову, сам альбом был изготовлен в мастерской известного в XIX веке багетчика и переплетчика Р. Бараша, племянника Василия Тропинина. В Москве, на Большой Дмитровке, в доме тоже купеческой семьи Живаго, Бараш открыл собственное заведение, которое пользовалось большим успехом при царском дворе. Конечно, в первой трети XIX века живопись была главным средством запечатлеть человека, но позже её сменила фотография, возможности которой стремительно развивались.
Сердечные тайны объединяют наших героев – Фёдора Тютчева, дочерей Тютчева – Марию и Дарью (Дарья Федоровна была фрейлиной императрицы Марии Александровны), князя Льва Николаевича Гагарина – московского губернского предводителя дворянства, чей дом на Новинском бульваре отличался большой роскошью.
Есть среди наших героев и генерал от инфантерии русской императорской армии Оттон Борисович Рихтер, участник Крымской войны, кавалер самых разных орденов, а также действительный член Русского географического общества по этнографии. Отдельного внимания заслуживает личность графа Матвея Юрьевича Виельгорского, человека далеко незаурядного, прекрасного виолончелиста. В его альбоме сохранились портреты и автографы Александра Пушкина, Василия Жуковского, Карла Брюллова.
Со всеми историями можно познакомиться с помощью специальной интерактивной доски. Истории по праву заслуживают прочтения.
Выставка работает до 13 июля 2023 года.
Марина АБАРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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