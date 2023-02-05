Музей современного искусства PERMM открывает выставку «Андрей Красулин. Начала»

Музей современного искусства PERMM продолжает стратегию по работе с коллекциями крупнейших российских галерей и представляет премьеру выставки «Андрей Красулин. Начала», созданную совместно с московским партнером pop/off/art gallery.

Андрей Красулин. Растение. 1971. Бронза

Андрей Красулин — российский и советский скульптор, художник-минималист, чье творчество сложно отнести к определенному направлению. Проект, реализуемый под кураторством Арсения Сергеева, призван показать основы и структуру художественного языка Красулина от ранних скульптур 60-х до более поздней живописи и графики.

Экспозиция развернется на трех этажах музея и объединит более 700 работ, которые мыслились автором как эксперименты, пробы и открытия — это чистые, лишенные лукавства репрезентации, размышления художника о темах сущностного порядка. Название выставки — «Андрей Красулин. Начала» — связано со стратегией работы художника, который понимает себя как исследователь, находящийся в поисках первооснов, «первосимволов» художественного высказывания. Это разговор о фундаментальных вещах, на которых строится искусство, наблюдение за абстракцией в момент ее превращения в символ.

Представленные на выставке произведения становились основой монументальных работ Красулина, которые он создавал в течение всей жизни. Восемь из них станут частью экспозиции и будут показаны в формате видеопроекций — фонтан «Дерево жизни» перед учебным корпусом Института усовершенствования врачей (Москва, 1980), надгробие Высоцкому (Москва, 1981), композиция в стенах здания Фонда Кранаха в Виттенберге (Германия, 1997) и другие.

«Основное намерение Андрея Красулина — предельная ясность и лаконичность. Все его работы — цельные, законченные и мощные и в то же время сделанные ровно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы выразить идею. Всю свою жизнь он последовательно практикует скупой и строгий метод создания художественных произведений, где простые базовые жесты и формы превращаются в символы, причем символы сакрального свойства. Сияние простоты — именно то, что нам хотелось бы показать в этой выставке», – говорит Арсений Сергеев.

Архитектурная концепция выставки, разработанная Арсением Сергеевым, — метафора мастерской художника. Особым элементом экспозиции станут стеллажи, полки, станки, рабочие столы — конструкции, необходимые художнику для создания произведения искусства. Тональное и световое решение экспозиции — метафора различных состояний освещенности в мастерской, где всегда что-то прячется в тени, а что-то оказывается в максимально ярком свете. Все это приглашает зрителя стать соучастником художественного процесса и понаблюдать за тем, как мыслит художник.

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