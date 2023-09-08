РОСИЗО представит свои произведения на выставке «Век спорта. К 100-летию московского спорта»

На выставке, посвященной 100-летию московского спорта, РОСИЗО представляет 12 произведений из своих фондов. Выставка откроется в Западном крыле Новой Третьяковки Государственной Третьяковской галереи в Москве с 14 сентября для посетителей (13 сентября состоится пресс-показ).

Всего экспозиция насчитывает более 150 произведений живописи, графики, скульптуры и монументального искусства из собрания Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки, Мурманского областного художественного музея и других музеев.

27 июня 1923 года постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета были образованы высший и местные Советы физической культуры трудящихся РСФСР. Спортивная тема появляется в отечественном искусстве в 1920-1930-е годы и сразу занимает важное место. В то время развитие спорта было неотделимо от задачи формирования нового человека, строителя коммунистического государства. Тема спорта продолжает развиваться и в послевоенное время, в эпоху восстановления страны, в 60-е и 80-е годы, особенно в период ХХII Летних Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году. Творцов всегда вдохновляли образы спортсменов в моменты преодоления себя и достижения результатов.

Из фондов РОСИЗО на выставке «Век спорта. К 100-летию московского спорта» представлены работы Виктора Прошкина, Игоря Симонова, Виктора Мидлера, Гунта Лиепиня, Леонида Берлина, Пятраса Илгунаса, Викентия Стасевича и Виктора Донского.

Советский художник и педагог Виктор Прошкин работал в 1936 году в ленинградском Авиаотряде над серией «Парашютисты». Его живописная работа из серии «В воздухе» представляет нового романтического героя — парашютиста.

Представитель московской школы живописи Виктор Мидлер в своей картине «Хоккей на катке ЦДКА» не столько передает накал игры, сколько предлагает зрителю любоваться атмосферой морозного дня, блеском льда, по которому скользят хоккеисты. Написана работа была во второй половине 1930-х годов.

Посетители также увидят работу известного скульптора-нонконформиста Леонида Берлина — композицию из бронзы «Футбол», созданную в 1979 году. Футболисты застыли в напряженных, динамичных атлетических позах, в этой скульптуре спорт — проявление силы духа и мужества.

На выставке также экспонируются графика Пятраса Илгунаса из серии «Хоккеисты» и серия произведений Викентия Стасевича «Пластика спорта». Работы Илгунаса изображают момент победы в игре. Темные силуэты спортсменов запечатлены на контрастном фоне, что усиливает драматический эффект, хоккеисты торжествующе поднимают клюшки в воздух и празднуют только что забитую шайбу. В то же время герои монохромных гравюр Стасевича — словно античные атлеты, являющие собой идеал физической формы.

Даты проведения выставки: 14 сентября 2023 — 14 января 2024 года.

Симонов И.И. Картина. Бег. РОСИЗО

Берлин Л.Л. Композиция. Футбол. РОСИЗО





Прошкин В. Картина. В воздухе. РОСИЗО

Донской В.А. Гравюра. Групповой портрет сборной СССР по фехтованию. РОСИЗО

Лиепиня Г.К. Регби. РОСИЗО

Мидлер В.М. Хоккей на катке ЦДКА. РОСИЗО

Илгунас П. Хоккеисты. РОСИЗО

Стасевич В.С. Гравюра. Финиш. РОСИЗО

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