РОСИЗО провел инклюзивные мероприятия для особенных детей

РОСИЗО совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы организовал экскурсию и мастер-класс для особой группы посетителей — детей с нарушениями зрения.

Посетителями выставочных залов РОСИЗО стали ученики седьмого класса «Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых».

Представитель РОСИЗО Станислава Цолина провела для ребят специальную экскурсию по экспозиции «Русский замок. Кузнечная летопись», которая представляет крупнейшую в России коллекцию старинных русских замков. Дети познакомились с технологией ручного производства замков и искусством российских кузнецов, а также, в рамках интерактивной экспозиции у маленьких гостей была возможность поближе узнать историю экспонатов, подержать их в руках и почувствовать себя в роли самого кузнеца.

После экскурсии художник РОСИЗО Шамиль Маметов провел для учеников мастер-класс «Фигурка для зооморфного замка» по лепке замка в виде животного из мягкого скульптурного пластилина.

РОСИЗО уделяет особую роль социально ориентированным проектам и на регулярной основе реализует инклюзивные мероприятия, как, например, выставочный проект «Анималия. Трогательная выставка», направленный на людей с нарушениями зрения. Выставка была представлена в Калуге, Йошкар-Оле и в Москве в период с 2019 – 2022 гг.

Социальная значимость таких проектов заключается в устранении физических, психологических, социальных и других барьеров, которые препятствуют полноценной жизнедеятельности и социализации детей с инвалидностью и различными ограничениями здоровья в современном обществе, а также направлены на формирование ценностных ориентаций, раскрытие творческого потенциала молодежи, приобщение к основам культуры и цивилизации, и к активному участию в социальной жизни в целом.

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