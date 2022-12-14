Музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» приобрел статус музея-заповедника

13 декабря музею-усадьбе «Остафьево» присвоен статус музея-заповедника по решению Министерства культуры России. Музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас» расположен на территории общей площадью 37,94 га. В нее входят регулярный и пейзажный парк, большой пруд и главный дворец усадьбы — уникальный образец русской усадебной архитектуры XVIII-XIX веков, построенный в стиле классицизма. По обеим сторонам от главного дома растут «Карамзинские дубы», которым уже 150 лет. Старинный парк усадьбы состоит из регулярной и пейзажной частей, и большого пруда. В парке можно прогуляться по знаменитой липовой аллее «Русский Парнас», посмотреть рощу «Кен-Конс», постоять в беседке «Храм Аполлона», пройтись на другой берег пруда через «Горбатый» деревянный мостик. В навигационный сезон по акватории пруда можно совершить лодочную прогулку, в усадьбе работает лодочная станция.

Такое решение означает, что теперь под охраной будут находиться не только музейные коллекции и предметы, но и вся территория, которая теперь наделена особым правовым статусом. Согласно законодательству, отличие музеев-заповедников от музеев заключается в том, что в их ведении находятся не только музейные предметы и коллекции, но и недвижимые объекты культурного наследия, окружающая их территория. С целью их защиты музеи-заповедники дополнительно наделяются особым правовым статусом, который предусматривает определённые режимы сохранения и использования включённых в него территорий и объектов.

Это стало новогодним подарком для всех обитателей остафьевского парка, в том числе и знаменитого бельчонка Гвидоши, ставшего главным хвостатым хранителем, в недавно прошедшем конкурсе Министерства культуры РФ. Компанию бельчонку в остафьевском парке составляют многие, в том числе краснокнижные растения и животные. Так, например, серая цапля, пятнистый, чёрный и зелёный дятлы, которые занесены в Красную книгу Москвы, Московской области и некоторых других городов и областей. В глубинах парка можно найти как цветущие растения, занесённые в Красную книгу, так и растения лекарственные, свойства которых известны с давних времён.

Ежегодно в парке проходит традиционная экологическая акция «Цветочное сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также фестиваль «Сиреневый день» в память о княгине В.Ф. Вяземской, любимым растением которой была сирень.

В музее представлена тематическая программа «Экологическая тропа», которая рассказывает о растительном и животном мире Остафьева. На создание данной программы сотрудников вдохновили в том числе исследования местной флоры и фауны, проводимые семьёй Шереметевых.

В скором времени музей-заповедник «Остафьево»–«Русский Парнас» на базе программы «Экологическая тропа» планирует издать свой природный путеводитель по парку и полевой определитель остафьевских птиц.

Статус музея-заповедника поможет музею-усадьбе «Остафьево» сохранить уникальное историко-культурное и природное наследие.

Фото - Алексей АНИСИМОВ

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