В Еврейском музее цирковое представление, семейная программа, кинопоказ и джазовый концерт

Еврейский музей и центр толерантности по традиции отметит праздник в ханукальный вечер в рамках программы «Моцаш» в кругу друзей.

17 декабря наших гостей ждет самая яркая и разнообразная программа: специальная экскурсия, где каждый сможет подробнее узнать о происхождении и традициях праздника, обзорные экскурсии по основной экспозиции и выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие», интерактивное шоу от артистов цирка, творческий мастер-класс для детей, театрально-цирковое представление для всей семьи, кинопоказ, концерт и многое другое. Также в этот вечер кафе «Ришон» предложит попробовать традиционное блюдо праздника — ханукальные пончики.

Музыкальную программу представит молодая джазовая вокалистка Сандра Фракенберг и ее квартет. Музыканты сыграют программу из русской, эфиопской и еврейской народной музыки, а также джаза и раннего соула. Кроме того, в плейлист войдут авторские композиции и аранжировки певицы. Поклонников кинематографа и редкого таланта актрисы Розы Хайруллиной ждет показ фильма «Роза».

Молодой режиссер Нина Гусева сняла фильм, в котором Хайруллина — одновременно муза, гениальная актриса и самый обыкновенный человек с простыми и понятными радостями и горестями. Нина представит картину по видеосвязи.

Ханука — один из самых веселых и красивых праздников в иудейской традиции. Праздник света посвящен чуду, которое произошло более 2000 лет назад в Иерусалимском храме.

Ханука 5783 начнется с заходом солнца 18 декабря и продлится до 26 декабря. По традиции в течение восьми вечеров праздника иудеи зажигают ханукию — праздничный светильник. Ее устанавливают на улице у входа в дом или на подоконник, чтобы свет был виден всем.

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