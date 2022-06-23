РОСИЗО выступает соорганизатором выставки «Семья — душа России»

24 июня 2022 года в Царицыно открывается уже ставшая традиционной выставка «Семья — душа России», приуроченная к 15-летию празднования Дня семьи, любви и верности.

Н.В. Колупаев. Зима. 1987. Союз Художников Россиии

М.А. Мохов. Пасха. 1842. Государственная Третьяковская галерея

В.А. Мыльникова. Молодые ленинградцы. 1980. РОСИЗО

Т.Е. Мягков. Семейный портрет. 1844. Государственная Третьяковская галерея

В.К. Нечитайло. В гостях у молодых. Государственная Третьяковская галерея

А.Г. Подшивалов. Светлый день

А.П. Ткачев. Осень в деревне. 1962. РОСИЗО

Т.А. Чистякова. Вечернее чаепитие. 2009. Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Л. Алейникова. Счастливое детство у бабушки с дедушкой

А.И. Ворожцова. Чаепитие. 1988. РОСИЗО

РОСИЗО становится соорганизатором выставки в шестой раз совместно с Фондом социально-культурных инициатив и Музеем-заповедником «Царицыно» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.

Выставка, посвященная семейным традициям и праздникам, станет неотъемлемой частью культурных мероприятий 2022 года, объявленного Годом культурного наследия народов России.

На выставке будут представлены работы из коллекции РОСИЗО, Союза художников России, Третьяковской галереи, Тверской областной картинной галереи, Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Музея-заповедника «Царицыно».

Помимо произведений из собраний музеев, на выставке будет представлено около 60 произведений живописи и графики современных художников — победителей VI Всероссийского конкурса «Семья — душа России» из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Обладателем Гран-при конкурса «Семья — душа России» среди профессиональных художников в этом году стал Андрей Дареев и его работа «Сон тракториста». Победителями конкурса среди профессиональных художников стали Илья Овчаренко и картина «Вечер» (3-я премия), Андрей Подшивалов и картина «Светлый день» (2-я премия), Дмитрий Петров и картина «День Георгия Победоносца в станице Брюховецкой» (1-я премия).

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