В Summer Cinema by KION состоится премьера финальных эпизодов AMORE MORE и обсуждение сериала

После показа финальных серий пройдет паблик-ток с актерами, психологами, создателями сериала. Модератором дискуссии выступит писатель Александр Цыпкин. Мероприятие состоится 1 июля в 20:00 в рамках летнего кинотеатра Summer Cinema by KION на «Стрелке».
AMORE MORE – первое в России драмеди, которое исследует феномен полиаморных отношений — тему, которая до сих пор провоцирует громкие дискуссии о «настоящих чувствах», этике и морали. Являются ли открытые отношения с несколькими партнерами изменой или, наоборот, такой формат отношений и есть самый честный? И что такое полиамория – способность любить нескольких человек или попытка избежать настоящей близости?
После премьеры финальных эпизодов пройдет обсуждение с актерами и создателями проекта, психологами, блогерами и кинокритиком.
В дискуссии примут участие: режиссер и актриса Яна Гладких, актриса Александра Урсуляк, кинокритик Егор Москвитин, креативный продюсер Наталья Исакова, креативный продюсер Мария Меленевская, гештальт-терапевт, колумнист и автор книги «Больше двух. Полиамория. Открытые отношения. Альтернативная любовь» Ольга Дулепина, соосновательница серии проектов Kinky Russia, коуч Таисия Бланш, клинический психолог и сексолог Инна Сорока, блогер, арт-директор вечеринки чувственного опыта NAZLO MAME Алина Шикуть.
Участники дискуссии обсудят явление полиамории в России и ее представленность в кино и сериалах и перспективы отношений для персонажей сериала.
В центре истории AMORE MORE — две пары молодых людей с трудностями в отношениях. Перед ними стоят вопросы о возможности открытых отношений, честности со своим партнером и преодоление ревности.
Где? Summer Cinema by KION. Берсеневская набережная, д. 14, стр. 5а.
Сбор гостей 20.00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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