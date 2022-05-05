РОСИЗО выступит соорганизатором Конкурса цифрового искусства «Создавая будущее 2050»

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» совместно с Фондом Росконгресс при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проведет Конкурс цифрового искусства «Создавая будущее 2050». Операторами конкурса выступят инновационная платформа Business Priority и акселератор «Лобачевский» — признанные эксперты в проведении различных конкурсных инициатив федерального масштаба.

Конкурс цифрового искусства «Создавая будущее 2050» объединит художников, ведущие музеи и галереи страны, экспертов арт-индустрии и всех тех, кто увлечен цифровым искусством.

В рамках конкурса почетное жюри отберет работы профессиональных художников и любителей, которые будут демонстрироваться во время проведения юбилейного Петербургского форума с 15 по 18 июня. Впоследствии там же состоится благотворительный аукцион работ участников конкурса в пользу Фонда «Круг добра», который поддерживает детей с тяжёлыми жизнеугрожающими, в том числе редкими, и хроническими заболеваниями.

Произведения участников конкурса «Создавая будущее 2050» будут переведены в NFT-формат и размещены на первом российском маркетплейсе Joys, осуществляющем сделки купли-продажи подобных объектов.

При непосредственном участии РОСИЗО также в ведущих музеях России будет проведен отбор работ для последующего демонстрирования в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В состав почетного жюри по отбору работ для участия в конкурсе и аукционе, помимо других экспертов, войдет генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

«Цифровое искусство занимает в культурном поле сейчас большую нишу, тем не менее ключевое слово в данном случае все же «искусство». Надеемся, что художественные работы, выбранные РОСИЗО для проекта, подчеркнут его значимость именно в художественной части», — отметила Ольга Галактионова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.