«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» – 30 ЛЕТ!

7 июня 2022 года в Москве на Исторической сцене Большого Театра пройдет Юбилейный гала-концерт звезд балета к 30-летию Приза «Бенуа де ла Данс». Среди участников вечера – представители ведущих балетных компаний России.

Художественный руководитель Программы — звезда мирового балета, народная артистка России, лауреат Государственной премии, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Президент Приза «Бенуа де ла Данс» — выдающийся хореограф, лауреат Государственных премий, Юрий Григорович.

«Приз Benois de la Danse был учрежден в 1991, а уже в 1992 году, т.е. ровно 30 лет назад, прошла первая церемония награждения лауреатов, — рассказала Председатель Правления РОО «Центр Бенуа» Регина Никифорова. — За эти годы мир узнал имена десятков выдающихся исполнителей, хореографов, музыкантов и художников, а сам Приз получил неофициальное название «Балетный Оскар» и давно уже стал одним из самых заметных событий в мире танца. Судьбу статуэтки Бенуа определяли около 150 членов жюри, а в списке ее лауреатов 145 человек из 35 стран мира».

В юбилейном гала-концерте Приза «Бенуа де ла Данс» примут участие звезды ведущих театров России — Большого театра: Светлана Захарова, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Иван Васильев, Мария Виноградова, Артём Овчаренко, Денис Родькин, Ева Сергеенкова; Мариинского театра: Кимин Ким и Оксана Скорик; Михайловского театра: Леонид Сарафанов и Валерия Запасникова, театра балета Бориса Эйфмана: Любовь Андреева и Дэниел Рубин, а также театра «Урал Опера Балет»: Елена Воробьева, Мария Михеева, Мики Нисигути, Андрей Арсеньев, Фидан Даминев, Хидеки Ясумура. В программу вечера включены произведения разных стилей и направлений танцевального искусства. Концерт пройдёт с участием артистов балета Большого театра и учащихся Московской государственной академии хореографии, в сопровождении оркестра Большого театра. Дирижёр Антон Гришанин.

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