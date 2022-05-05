Всероссийский бьюти-форум «Сделано в России» пройдёт в Москве

15 июня 2022 года в Москве в пространстве «Стар Хаб» на территории «Красного Октября» пройдет выставка «Сделано в России». Площадка поможет наладить диалог между производствами косметической продукции, российскими бьюти-брендами, поставщиками косметического сырья и научными специалистами. Гости смогут узнать последние тренды, завести полезные знакомства и проследить за рождением новых легенд в сфере бьюти. В мероприятии примут участие более 50 российских брендов, а также звездные гости. Участников будут ждать мастер-классы и деловая программа.

Форум «Сделано в России» – это уникальная площадка, миссией которой является импортозамещение и продвижение российских брендов. Мероприятие объединяет в одном месте производителей парфюмерно-косметической продукции, поставщиков сырья, российские бренды бьюти-индустрии, а также известных личностей, представителей науки и органов власти. Форум открывает дорогу для новых контактов и знакомств, а также позволяет узнать актуальные тренды и оценить последние новинки сферы. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1500 посетителей из B2B сегмента индустрии красоты, 50 известных российских брендов, а также звездные гости. Форум также охватит более 5 тысяч посетителей в онлайн: в зале и в пресс-центре участники смогут рассказать о своем бренде и продемонстрировать свою продукцию. Форум будет полезен не только семинарами и лекциями, но и возможностями для деловых знакомств, демонстрациями известных брендов и шансом встретиться со звездными гостями. А чтобы форум начался на непринужденной ноте, гостей будут ждать комплименты от организаторов.

Организаторы форума подготовили для гостей обширную программу, которая включает презентации и мастер-классы от отечественных брендов и известных визажистов, парикмахеров, звезд бьюти-индустрии. В рамках мероприятия над созданием образов “Сделано в России” будут работать Максим Лазарев, Лариса Гималиева, Рустам Мирасов, Алина Ярцева, Валерий Лазарев, Надежда Гербер, Николай Васильев, Юлия Миронова, Гения Розен, Кира Гончарь, Валерий Тигров, Гульнара Чекоева, Александра Эдельберг и другие.

Выставку-форум посетят также приглашенные звездные гости. Среди них знаменитости и звезды шоу-бизнеса, кино и тв: Елена Кондулайнен, Эвелина Бледанс, Денис Майданов, Катя Гордон, Анна Шатилова, Светлана Лазарева, Дмитрий Чижов, Елена Астет, Евгеника, Саша Попов, Наталья Толстая и другие.

Форум будет полезен не только семинарами и лекциями, но и возможностями для деловых знакомств, демонстрациями известных брендов и шансом встретиться со звездными гостями. Участники смогут обсудить технологические процессы с представителями науки, получить интересные предложения напрямую от производителей, узнать об актуальных решениях и просто приятно провести время с единомышленниками. А чтобы форум начался на непринужденной ноте, гостей будут ждать комплименты от организаторов.

Где: Пространство «Стар Хаб» на «Красном Октябре по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная, 6 стр.3, этаж 4.

Официальный сайт: https://madeinrussianbeauty.ru .

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