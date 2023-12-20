РОСКИНО подводит итоги 2023 года

В 2023 году компания РОСКИНО, которая готовится отметить 100-летний юбилей*, не только продолжила существующие проекты по продвижению российской киноиндустрии на международных рынках, но и реализовала новые инициативы по укреплению индустриального диалога между российскими и зарубежными кинематографистами при поддержке Минкультуры России. Всего компания организовала почти 70 мероприятий за рубежом и в России.

Расширяя возможности для экспорта российского контента за рубеж, РОСКИНО организовало участие российской киноиндустрии в пяти профессиональных международных кинорынках Азии и Ближнего Востока: на этих мероприятиях 39 уникальных российских компаний представили 200 уникальных проектов: фильмы, сериалы, анимацию. На каждом из кинорынков было рекордное количество участников из России. Так, стенд Russian Content Worldwide объединил 18 компаний на Telefilm Vietnam в Хошимине, 18 компаний на кинорынке SIFF Market в Шанхае, 13 компаний на TIFFCOM в Токио, 11 – на Film BAZAAR в индийском Гоа и 16 – на рынке контента DICM в Дубае. При этом впервые масштабное присутствие российской киноиндустрии было организовано в Китае, Вьетнаме и Японии. Все мероприятия прошли в офлайн-формате, что позволило более эффективно выстраивать сотрудничество с локальными дистрибьюторами, ТВ-каналами, VOD-платформами. В общей сложности на рынках представители российских компаний провели почти 1250 встреч с международными покупателями контента. В рамках кинорынков РОСКИНО также организовало презентации российского контента – шоукейсы, представляющие фильмы, сериалы и анимацию, а также специальные нетворкинг-мероприятия для укрепления связей с международными профессионалами индустрии.

По итогам кинорынков был заключен ряд сделок по анимации, фильмам в жанре sci-fi, историческим сериалам, документальному кино, отмечался спрос на мелодрамы, комедийные и остросюжетные детективные сериалы и боевики. Востребованным направлением стала покупка прав на адаптацию российских фильмов и сериалов. Растет интерес и к совместному кинопроизводству с российскими кинематографистами, в том числе, и в сфере анимации. Российская анимация вызывает интерес также и с точки зрения приобретения лицензий на выпуск продукции, посвященной российским анимационным брендам.

РОСКИНО также получило приглашение участвовать в кинорынках 2024 года: помимо тех, где стенд Russian Content Worldwide был представлен в этом году, российскую киноиндустрию ждут и на крупнейшем азиатском международном кино- и телевизионном рынке FILMART в Гонконге.

Продолжается и проект Russian Film Festival (RFF), который в 2023 году позволил познакомиться с новинками российского кинематографа зрителям в 20 странах; всего было проведено 24 мероприятия в разных форматах (офлайн, онлайн, интеграция в кинофестивали), а общая аудитория превысила более 2,2 миллионов зрителей. Всего же за 4 года с начала проекта зрителями Russian Film Festival стали более 8,8 миллионов зрителей в 35 странах мира (во многих из них мероприятия проходили повторно).

География Russian Film Festival в 2023 году включала страны Азии, Латинской Америки, СНГ, Европы. Впервые RFF прошел в формате собственного масштабного мероприятия во Франции, в четырех городах. Новыми направлениями для проекта в текущем году стали страны африканского континента Мозамбик и ЮАР, а также Южная Корея, Иран, Лаос, Таджикистан. В рамках проведения Дней российского кино РОСКИНО подписало Меморандумы о сотрудничестве с Государственным киноцентром «Кыргызтасмасы» (Киргизия) и Государственным учреждением «Таджикфильм» (Таджикистан).

В 2023 году для развития индустриального диалога был инициирован новый проект, который РОСКИНО реализует при поддержке Министерства культуры Российской Федерации: Filming Locations in Russia («Продвижение российских регионов как кинолокаций»). Миссия проекта – открывать Россию для международного киноиндустриального сообщества, способствовать развитию регионального кинопроизводства и повышать туристический потенциал страны.

В рамках Filming Locations in Russia прошло 9 кинолокационных туров для зарубежных продюсеров. Участниками кинолокационных туров стали более 60 зарубежных представителей киноиндустрии из Индии, Южной Кореи, Сербии, Китая, Ирана, ЮАР, Мозамбика, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана. В программу 2023 года вошли 8 направлений – Москва, Московская область, Краснодарский край, Калининградская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Хабаровский край и Новгородская область. Во время визитов были инициированы деловые встречи с российскими кинематографистами, региональными кинокомиссиями и областными администрациями, посещение российских кино- и анимационных студий. По итогам прошедших локационных туров зарубежные продюсеры ознакомились с потенциальными локациями и возможностями съемок в регионах, достигли договоренностей о съемках на территории РФ, совместном создании фильмов и анимации, дистрибуции российских фильмов на территории своих стран и так далее. Проект Filming Locations in Russia был представлен в 2023 году в Российском павильоне на кинофестивале ШОС в Мумбаи, на Global Media Congress в Абу-Даби и в рамках кинорынка Film Bazaar в индийском Гоа.

В 2023 году стартовал проект «Дни зарубежного кино» – также при поддержке Минкультуры России. Проект был призван познакомить широкую российскую аудиторию с современным кино Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, а также стран СНГ. В течение года прошли кинопоказы зарубежных фильмов разных стран (Индия, Иран, Китай, стран Африки, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии) в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Общая аудитория показов составила более 8 тысяч зрителей.

Образовательная программа ROSKINO Academy для российских кинематографистов получила новое развитие: многие семинары были интегрированы в ключевые киноиндустриальные мероприятия и фестивали, что дало возможность больше работать с целевой аудиторией. Так, лекции проходили в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве, Форума регионального кинематографа «Новый вектор» в Калининграде, фестиваля «Африка. Вместе в будущее» в Санкт-Петербурге, фестиваля российского кино «Выборг 2023» в Выборге, международного кинофестиваля Lendoc Film Festival в Санкт-Петербурге, Международного фестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» в Екатеринбурге, Хабаровского международного кинофестиваля «Золото Умальты» в Хабаровске и других. Спикерами семинаров стали представители киноиндустрий Индии, Южной Кореи, Сербии, ОАЭ, Кении, Сенегала, Танзании, Казахстана, Китая, ЮАР, Мозамбика, Хорватии и других стран. Всего в рамках программы 2023 года состоялось 20 семинаров.