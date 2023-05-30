В Россию вернутся более 400 уникальных предметов, принадлежащих семье Бенуа: они поступят в коллекцию ГМЗ «Петергоф»

31 мая 2023 года в Министерстве культуры Российской Федерации состоится торжественная церемония передачи дара, уникального архива семьи известных петербургских архитекторов и художников, а также смокинга директора художественно-постановочной части Ла Скала, идеолога создания архивного Музея семьи Бенуа Николая Бенуа, Государственному музею-заповеднику «Петергоф» от итальянского коллекционера Пьетро Питтаро.

Организаторами мероприятия являются Министерство культуры РФ и Центр кинофестивалей и международных программ, который инициировал и реализовал акции по передаче даров итальянского коллекционера П. Питтаро российским музеям.

Это уже не первый дар Пьетро Питтаро России. В 2016 году в Санкт-Петербурге в рамках V Международного культурного форума состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с российскими и иностранными деятелями культуры. В ходе этого события Пьетро Питтаро лично передал в дар Петергофу мольберт, палитру, кисти и два рисунка Александра и Николая Бенуа.

В июне 2021 года при содействии Центра кинофестивалей и международных программ Государственному центральному театральному музею им. А. А. Бахрушина был передан макет к опере «Богема» художника и сценографа Николая Бенуа. Благодаря помощи и поддержке Министра культуры РФ, это знаковое событие широко освещалось российской прессой и имело важное культурное значение.

Семья Бенуа широко известна. К ней принадлежат такие высокоодаренные деятели отечественной культуры, как Николай, Александр, Альберт и Леонтий Бенуа, Зинаида Серебрякова, Николай и Евгений Лансере.

Самой знаменитой фигурой из плеяды является зодчий Николай Леонтьевич Бенуа. Одним из наиболее известных архитекторов семьи Бенуа признан второй сын Николая Леонтьевича — Леонтий Николаевич Бенуа. Ярчайшим художником и историком искусств среди династии Бенуа считают младшего сына Н. Л. Бенуа — Александра Николаевича Бенуа.

Для российской и, в первую очередь, петербургской культуры, жизнь и творчество семьи Бенуа имеет огромную важность. В Петербурге о Бенуа часто вспоминают. В городе на Неве мало найдётся других старых фамилий, которые столь же часто упоминаются при рассказе о достопримечательностях Северной столицы.

Представители семьи Бенуа ощущали особую прелесть и непередаваемое очарование Петербурга, своей любовью к городу Петра вдохновляли коллег по цеху на посвящение ему шедевров, в то время как некоторые творческие люди считали столицу Российской империи «казенной и холодной», да и не особо красивой.

Работам художников и архитекторов Бенуа, а также их многочисленным ученикам присущи изысканный вкус и тонкое чувство меры — именно то, что является самым главным, чтобы понять подлинную красоту и прочувствовать настоящее величие Санкт-Петербурга.

Пьетро Питтаро, итальянский коллекционер:

— Ранее я уже передавал в дар музеям в Москве и Санкт-Петербурге ряд предметов. Мною и тогда и сейчас руководила единственная мысль – вещи должны возвращаться домой, это правильно. Поэтому из Италии они были возвращены на родину Бенуа в Россию.

Я приветствую народ России в эти непростые времена и верю, что культурное сотрудничество возобновится в полном объёме, как и прежде. Ведь мир живет не только деловыми контактами, но развивается, в первую очередь, благодаря культуре.

Татьяна Шумова, президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств РФ, почетный член Российской академии художеств:

— Традиции возвращения культурных ценностей̆ на Родину складывались на протяжении веков. Их начинали еще в XVIII веке выдающиеся меценаты и благотворители России, а сегодня продолжают люди, неравнодушные к искусству.

Мы живём в сложное время, когда большая часть стран Запада проводит антироссийскую и антирусскую политику. В этих условиях особую значимость приобретает культурная дипломатия. Именно поэтому так важно, что дар в Россию: личные вещи и архив семьи Бенуа, передаёт итальянский коллекционер, человек, который по крупицам собирал наследие семьи, такой значимой для России. Глубокая ему за это благодарность. Художники русского зарубежья — это целый пласт культуры со множеством нераскрытых тайн, которые нам ещё предстоит раскрывать.

Торжественная церемония передачи в дар пройдет 31 мая в 12:00 в зале № 51 Министерства культуры Российской Федерации по адресу Малый Гнездниковский пер., д.7/6). В церемонии примут участие:

Малышев Андрей Владимирович, заместитель Министра культуры РФ;

Ковриков Роман Валерьевич, врио генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф»;

Шумова Татьяна Владимировна, президент Центра кинофестивалей и международных программ.

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