Глава РОСИЗО Ольга Галактионова приняла участие в заседании стратегической сессии «Музейные маршруты России»

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова приняла участие в заседании стратегической сессии Всероссийского проекта Министерства культуры РФ «Музейные маршруты России» и рассказала о планах выставочной деятельности РОСИЗО на 2024 год. Мероприятие состоялось 18 декабря на площадке Государственного музея изобразительных искусств А.С.Пушкина.

«Мы планируем организацию 27 выставок, из них шесть — это крупные проекты. Так, москвичей и гостей города ждут выставки «Кукрыниксы. 100 лет», «Система Станиславского», сейчас активно ведутся переговоры с известным актером театра и кино, народным артистом России Владимиром Машковым по его участию в проекте в качестве куратора, уже традиционная летняя выставка «Семья – душа России» в Царицыно, выставка с пока рабочим названием «Народные художественные промыслы», а также «Большая живопись. Монументальное искусство Москвы». И, конечно, выставка к 140-летию Павла Филонова, которая открылась в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» и продлится до 17 марта 2024 года.

Также запланированы семь стационарных выставок, 12 передвижных, две совместные выставки и 17 мероприятий, всего 44 проекта. Хотя, как правило, в течение года возникает большое количество коллаборационных выставок, чему мы очень рады, и ставим такое сотрудничество основной нашей задачей. Так что по итогам 2024 года думаю, что проектов будет на 10-15 больше», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Во второй день сессии «Музейные маршруты России» Ольга Галактионова презентовала проект РОСИЗО «Единая модель продвижения российских музеев», который ежегодно собирает на своей площадке более 200 представителей музейной сферы из более чем 25 регионов страны и ближнего зарубежья. Она рассказала об основных задачах проекта, включая организацию работы по развитию и коммуникационному сопровождению деятельности музейного сообщества России, и пригласила принять активное участие в формировании актуальной повестки сессий, которые состоятся в марте и сентябре 2024 года. Постоянным партнером РОСИЗО в рамках проекта «Единая модель продвижения российских музеев» выступает Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» - традиционно организует обзорные экскурсии для участников конференции по одному из самых популярных комплексов Московской области.