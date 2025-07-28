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ДомойWWNEWSРоссийская певица TO-MÁ стала лучшей в Лондоне

Российская певица TO-MÁ стала лучшей в Лондоне

editor
By editor
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to-ma
Фото © пресс-служба Rocket Records

Несмотря на все запреты и ограничения, наша страна продолжает покорять сердца зрителей со всего мира. Только на днях в сети мелькали новости про концерт Бейонсе в Вашингтоне и ее костюм в цветах российского триколора, как теперь уже наша соотечественница — певица TO-MÁ — признается лучшей на Лондонском музыкальном фестивале.

Видеоряд «Горькая», режиссером которого стал Николай Сидоров-Французов, буквально пропитан духом русской культуры. В нем переплетаются сказочные мотивы, театральная атмосфера и балет, создавая ощущение просмотра короткометражного фильма. Для постановки были задействованы 16 профессиональных танцоров, а уникальные костюмы стали результатом творчества российского дизайнера Ильи Мигмуна.

Кроме того, эстетика «Горькой» дополнена хендмейд-куклами, дублирующими движения артистов, а также декорациями в виде кукольного театра, редкими видами змей и бабочек. Благодаря этому история оживает на глазах, а музыка приобретает визуальное воплощение:

«Когда везде говорят, что на западе снимают лучшие клипы, в Лондоне признают наш с TO-MÁ клип «Горькая» клипом недели. Уже чувствую, что фестивалей будет много», — рассказал продюсер певицы Николай Степанов.

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