«Театр на фронте: берег надежды» – проект Бахрушинского музея, укрепляющий международные культурные связи России

15 июля Бахрушинский театральный музей открыл в Музее «Замковый комплекс «Мир»» (Мир, Беларусь) выставку «Театр на фронте: берег надежды». Это первый проект Бахрушинского музея, реализованный в Беларуси, посвящён самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы стали свидетелями важного события — открытия выставки «Театр на фронте: берег надежды» в музейном пространстве наших белорусских партнёров — в Музее «Замковый комплекс «Мир», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова. — Бахрушинский музей активно развивает международное культурное сотрудничество. Выставка «Театр на фронте: берег надежды» — один из наших ключевых международных проектов, в основе которого лежат бесценные архивные материалы из фондов БТМ. С начала 2025 года экспозиция была успешно представлена в Брюсселе, Люксембурге, Вене, осенью ее ждут в Софии. А 15 апреля, ровно три месяца назад, при поддержке наших казахстанских партнёров и Представительства Россотрудничества в Астане, выставка открылась в Государственном академическом русском театре драмы имени Максима Горького. За один только месяц экспонирования она привлекла более 8 200 посетителей. Такой успех этого проекта за рубежом является ярким показателем живого интереса зрителей к общей историко-культурной памяти наших народов.

Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между Бахрушинским театральным музеем и Музеем «Замковый комплекс «Мир»», подписанного 5 июня 2025 г.

«В этот знаменательный для России и Беларуси год – 80-летия Великой Победы – большая честь для Мирского замка представить в своих стенах выставку, посвященную подвигу советских артистов, чьё творчество стало неотъемлемой частью фронтовой истории. Театр на фронте был символом надежды, поддержки и единства для тех, кто боролся за свободу и мир. Эта выставка станет прекрасным напоминанием о необходимости сохранять мир, ценить культурное наследие и использовать искусство как мощное средство объединения и вдохновения»,— отметил директор музея «Замковый комплекс “Мир”» Александр Лойко.

Сотрудники музея в первые же дни войны выступили с инициативой ведения «Дневника театра на фронте», поэтому важное место в экспозиции занимают фронтовые дневники театральных бригад, в том числе легендарной «Искры». Материалы содержат бесценные творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов своим любимым артистам, которые скрашивали дни войны, вдохновляя на дальнейшие подвиги.

Среди ушедших на фронт добровольцев было много художников. На выставке можно увидеть серию графических работ художника Василия Ковригина, который запечатлел театральную жизнь на фронте: Концерт для солдат» (1944 г.), «Спектакль на фронте» (1943 г.), «Портрет солдата в госпитале» (1942 г.), «Автопортрет» (1944 г.).

Гостям выставки предоставлены архивные фотографии выступлений артистов фронтовых бригад и театров, собранных со всей страны.

География размещения эвакуированных театров по стране масштабна — от городов Поволжья и Урала до Дальнего Востока. Благодаря грамотно организованной эвакуации было сохранено великое театральное наследие страны. Нередко артисты работали в госпиталях, помогали раненым бойцам преодолеть тяжелые психологические травмы, собирали средства в помощь фронту.

Репертуар фронтовых театров включал не только классические произведения русской драматургии, он активно дополнялся новыми пьесами, созданными во время войны. Посетители выставки смогут ознакомиться с цифровыми копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: «Фронт» (Малый театр, 1942 г.), «Солдаты Сталинграда» (Малый театр, 1944 г.), операм «Князь Игорь» (Большой театр, 1944 г.) и «Иван Сусанин» (Большой театр, 1945 г.). Важная часть экспозиции посвящена театрам юного зрителя в годы войны. В это страшное время спектакли для ребят становились настоящим подарком. Среди экспонатов цифровые копии эскизов и афиш к спектаклям «Прекрасная Аленка» (Астраханский государственный театр юного зрителя, 1944 г.), «Хрустальный башмачок» (Московский областной театр юного зрителя, 1943 г.), «Гулливер в стране лилипутов» (Грозненский областной театр кукол, 1944 г.) и др.