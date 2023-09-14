Российская певица Амария и дирижер Петр Дранга стали главными приглашенными звездами Фестиваля культуры «Владивостокские сезоны» на ВЭФ-2023

Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» с участием приглашенных известных российских артистов – певицы Амарии и дирижера Петра Дранга – состоялся 9 сентября в рамках кфрупнейшего мероприятия года – Восточного экономического форума на главной площади Владивостока.

Амария

Певица Амария специально прилетела во Владивосток для того, чтобы исполнить для жителей и гостей Владивостока самые популярные и яркие песни из своей новой авторской программы «Воины света», созданной вместе с Образцово-показательным оркестром войск национальной гвардии РФ и посвященной русскому воинству. Амария спела лиричные песни «Это и есть жизнь», «Я верю своему Отцу» и «Река жизни». Для тех, кто не смог прийти на концерт, послушать песни можно на сайте певицы amaria.info.

«Мне захотелось особенно тепло поприветствовать прекрасный город Владивосток и его жителей. В этих песнях – любовь, вера, надежда и благодарность удивительному путешествию под именем жизнь. Фестиваль «Владивостокские сезоны» в этом году посвящается педагогам и наставникам. Первые наши наставники – родители. Мой сет завершает песня о родительском доме – «Река жизни», – сказала певица.

Во время выступления Амарии аккомпанировал легендарный Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением дирижера Дмитрия Банаева. Этому оркестру уже более 100 лет, несколько лет назад он обрел мировую славу, возобновив гастроли: его с радостью встречают в Китае, Южной Корее и других странах. Приглашенным дирижером Тихоокеанского симфонического оркестра на Фестивале культуры «Владивостокские сезоны» стал известный московский аккордеонист-виртуоз и композитор Петр Дранга, который также специально прилетел во Владивосток для участия в концерте.

Петр Дранга

«С огромной радостью выступаю с прославленным оркестром Приморской краевой филармонии, передаю творческий привет от другого замечательного коллектива – Образцово-показательного симфонического оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, с которым мы создали программу «Воины света» и уже записали ее на Тон-студии концерна Мосфильм, альбом скоро выйдет», – поделилась со всеми присутствующими Амария.

До 2016 года музыкальные произведения Амарии появлялись только на сайте Isina.com студии Уолтера Афанасьева – двукратного обладателя премии Grammy, продюсера популярных саундтреков к фильмам «Титаник» и «Телохранитель», сотрудничавшего с Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри, Барброй Стрейзанд и многими другими. В его рейтинге композиторов Амария занимала верхние позиции в ТОП-100.

В 2023 году Амария дала огромное количество концертов, в том числе вышла на главную сцену страны в музыкальном спектакле «Дороги Высоцкого» в Государственном Кремлевском Дворце. Владивостокские зрители с восторгом приняли невероятно проникновенные песни Амарии. Теперь зрители, побывавшие на Фестивале, будут ждать возвращения певицы с сольным концертом.

Мероприятие было организовано Администрацией города при поддержке Фонда Росконгресс специально для жителей, гостей Владивостока и участников ВЭФ. Концерт посвятили Году педагога и наставника, он отразил важность наставнической пары «учитель – ученик» в традиционном музыкальном исполнительстве.

«Благодарю Фонд Росконгресс и Администрацию города Владивостока за приглашение выступить. Я здесь впервые, и сразу почувствовала особый стержень и свободу, открытость владивостокцев. Прекрасные впечатления», – поделилась своими эмоциями от выступления на Фестивале Амария.

На главной площади города также выступили приглашенные зарубежные музыканты – солисты из КНР (скрипка и виолончель), а солисты филармонии Елена Брыкина и Дмитрий Толстых исполнили в завершение вечера патриотическую песню «Широка страна моя родная».

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